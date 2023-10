EMRI/ Ndryshime në polici, Hodo transferohet si shef i Krimeve të Rënda në Tiranë, ja kush e pason në Shkodër

Ervin Hodaj është larguar nga drejtimi i policisë së Shkodrës. Ai është zëvendësuar në këtë post nga Edmond Sulaj.









Hodaj është transferuar në Tiranë si drejtor i Krimeve të Rënda në drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Ende nuk dihen arsyet e këtij ndryshim në qytetin e Shkodrës, ndërkohë kujtojmë se Shkodra është tronditur nga disa ngjarje kriminale së fundmi.

Ka qenë vetë Drejtori i Policisë së Shkodrës, i cili në një deklaratë për median lidhur me vrasja e Zef Gurit dhe plagosja e djalit të tij, tregoi se nga janari në shtator, kanë ndodhur 5 vrasje në krahasim me 9 vrasje të ndodhura gjatë 9-mujorit të vitit 2022, si dhe 3 raste të vrasjeve të mbetura në tentativë, në krahasim me 10 vrasje të mbetura në tentativë gjatë 9-mujorit të vitit 2022. Ai nënvizoi se përgjatë 9 muajve të këtij viti ka një rënie të dukshme të veprave penale kundër personit krahasuar me një vit më parë.