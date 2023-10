Lufta në Izrael/ Momenti kur Sekretari i Jashtëm britanik iken me shpejtësi ndërsa raketet lëshohen nga Hamasi!

Sekretari i Jashtëm britanik James Cleverley udhëtoi sot në Izrael për të treguar solidaritetin e tij me popullin izraelit pas sulmeve nga grupi i armatosur palestinez Hamas, njoftoi Ministria e Jashtme.

Në fakt, ndërsa ai ishte duke vizituar qytetin Ofakim në jug të Izraelit, sirenat ranë duke paralajmëruar një sulm të afërt me raketa të Hamasit. Në një video të postuar nga Shteti i Izraelit në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, James Cleverly mund të shihet duke vrapuar për t’u mbrojtur në një ndërtesë aty pranë.

Shikoni videon:

Watch: while UK FM @JamesCleverly visits Ofakim in southern Israel, a siren goes off warning of incoming Hamas rocket fire.

This is the reality Israelis live with every day. pic.twitter.com/QF4C4tReqL

— Israel ישראל (@Israel) October 11, 2023