Lufta në Izrael/ Pas ‘Gerald Ford’, SHBA dërgon edhe aeroplanmbajtësen ‘Eisenhower’ në Lindjen e Mesme

Zhvillimet në Lindjen e Mesme janë të shpejta pasi pas mbërritjes në rajon edhe aeroplanmbajtësja USS Gerald Ford USS Dwight D. Eisenhower. Konkretisht, John Kirby, përfaqësuesi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, deklaroi në deklaratat e tij se një aeroplanmbajtëse e dytë amerikane do të jetë në Mesdhe në ditët në vijim.









Kujtojmë se SHBA-të deklaruan se prania e “Gerald R. Ford” në rajon nuk ka për qëllim përfshirjen e Uashingtonit në luftën Izrael-Hamas, por për të parandaluar përfshirjen e vendeve të tjera në të.

Sipas Kirby, aeroplanmbajtësja që do të jetë në Lindjen e Mesme në ditët në vijim është Dwight D Eisenhower, i cili do të nisë “në një udhëtim të gjatë dhe të planifikuar” që do të zhvillohet javën e ardhshme dhe “do të jetë aty ku duhet”.