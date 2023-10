Përdorimi i tullumbaceve me azot nga të rinjtë, PL kërkesë Parlamentit: Të ndryshohet ligji dhe të klasifikohet si lëndë me rrezikshmëri të lartë

Nënkryetarja e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho, ka bërë me dije se PL ka dorëzuar në Parlament një kërkesë për klasifikimin e tullumbaceve me monoksid diazoti, si lëndë me rrezikshmëri të lartë.









Xhixho thekson se, PL ka kërkuar ndryshimin e ligjit dhe krijimin e bazës ligjore për ndalimin e prodhimit, shpërndarjes dhe tregtimit të monoskidit të azotit, duke e klasifikuar atë si lëndë me rrezikshmëri të lartë që përdoret vetëm në mjekësi.

Reagimi i plotë

Tullumbacet me monoksid diazoti, të cilat po përdoren masivisht nga nxënësit e shkollave të mesme (pa përjashtuar edhe ato 9-vjeçare) dhe studentëve, janë kthyer në rrezik për shëndetin e të rinjve dhe fëmijëve.

Pak ditë më parë u raportua edhe rasti i parë i një të riu 15-vjeçar, i cili shkoi në spital në gjendje të rëndë, si pasojë e konsumimit të këtij gazi.

Pas kanabisit dhe ketaminës, ky gaz rezulton një nga substancat më të keqpërdorura mes 16 dhe 24-vjeçarëve në botë. Ky gaz ngadalëson reagimin psikomotor dhe mund të japë halucinacione, dhimbje të forta koke dhe ndjenja paranoje. Përdorimi i shpeshtë i tij mund të shkaktojë probleme me zemrën, mbytje dhe dëmtime nervore dhe nëse merret mbidozë, mund të çojë në paralizë ose vdekje.

Partia e Lirisë ka kërkuar me forcë në komisione plotësimin e vakumit ligjor, duke e klasifikuar këtë gaz si lëndë të dëmshme për shëndetin e të rinjve dhe duke e ndaluar përdorimin e tij përveçse për qëllime mjekësore.

Aktualisht, ky gaz tregtohet lirisht në lokalet e Tiranës, madje shoqërohet edhe me faturë. Kjo drogë që rrezikon shëndetin e jetën e fëmijëve dhe të rinjve taksohet njësoj si produktet e tjera. Tregtarët e këtij rreziku veprojnë të lirë sepse nuk ka bazë ligjore mbi të cilën të ndërmerren masa. Aksionet në baret dhe mjediset e tjera rreth shkollave bëhen nul në mungesë të bazës ligjore.

Në këto kushte, i jemi drejtuar Parlamentit me një kërkesë për ndryshimin e ligjit “Për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope”. Kemi kërkuar ndryshimin e ligjit dhe krijimin e bazës ligjore për ndalimin e prodhimit, shpërndarjes dhe tregtimit të monoskidit të azotit, duke e klasifikuar atë si lëndë me rrezikshmëri të lartë që përdoret vetëm në mjekësi.

Askush nuk mund të nxjerrë fitime duke helmuar rininë e këtij vendi.

Është emergjente të veprojmë sot, pasi shëndeti i fëmijëve shqiptarë duhet të jetë prioritet!