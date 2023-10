“Vrasja e fëmijëve dhe të moshuarve”- Bleona Qerreti për luftën mes Izraelit dhe Palestinës: Nuk ka justifikim…

Bleona Qerreti ka reagur lidhur me për luftën mes Izraelit dhe Palestinës.

Qerreti teksa shpreh mendimin e saj lidhur me terrorin e krijuar shprehet se nuk ka justifikim për veprimet e bëra ndaj popullit të Izraelit pasi nesër mund të jenë amerikanë apo shqiptarë.

Sot askujt nuk i intereson mendimet tuaja politike dhe as të miat! Ky postim ka të bëjë me zemërimin moral dhe refuzimin e brutalitetit ndaj njerëzve të pafajshëm. Duke kërcyer me trupa të pajetë, duke parakaluar kufomat e viktimave në rrugë. Përdhunimi. Vrasja e fëmijëve dhe të moshuarve në kamera. Duke qeshur gjatë kryerjes së mizorive. Kjo eshte barbare!! Rrëmbimi i foshnjave në shtretërit e tyre dhe tërheqja zvarrë e gjyshërve nga familjet e tyre. Kjo nuk është një “luftë për liri. Kjo është e neveritshme. Sot këta civilë të pafajshëm janë izraelitë nesër mund të jenë amerikanë apo shqiptarë!! Nuk ka asnjë justifikim apo justifikim për këto veprime. Pavarësisht nga feja e dikujt, pozicioni politik apo “origjina e problemit”!! Ne të gjithë duhet të dënojmë barbarizmin e lëshuar mbi njerëzit e pafajshëm dhe civilët. Kjo ka të bëjë me të qenit njeri! Fundi i historise.!!!