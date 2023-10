“Ajo që po përjeton Beogradi është drama e Serbisë dhe jo e Shqipërisë”/ Pandeli Majko: Në Shqipëri nuk ka tradhtar të Kosovës aq më pak ajo të ketë emrin e Edi Ramës

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Pandeli Majko, në fjalën para kuvendit, theksoi rëndësinë e miratimit të rezolutës së përbashkët ku dënohet akti sulmues në veriun e Kosovës.









Majko i kujtoi Serbisë se është fqinje, jo vetëm me Kosovën por edhe me Kroacinë dhe Malin e Zi. Majko i mëshoi faktit se, në Shqipëri nuk ka asnjë tradhtar të Kosovës dhe aq me pak të jetë kryeministri Edi Rama.

Pjesë nga fjala e Pandeli Majkos

Kosova ishte viktima e aktit terrorist të 24 shtatorit. Në Izrael ndodhi një sulm i cili ishte një kopje e zmadhuar e asaj që ndodhi në shtator në Kosovë. Dallimi ështe se në Kosovë përgjegjës ishte një strukturë serioze dhe e mbështetur nga Serbia. Një shtet si Serbia i jep statusin më të pa dëshiruar. Në këtë sallë, për Kosovën ndjeshmëria është e njëjtë. Çështja është se si institucionet e sigurisë së Shqipërisë duhet të koordinohet me atë të Kosovës. Qartësia dhe kujdesi duhet të jenë bashkëpunëtorë në çdo rast. Kurthit se jemi anti-serb, i kemi shpëtuar edhe në vitin 1999. Serbia po e mbyll ciklin e vet. Ajo që po përjeton Beogradi është drama e Serbisë dhe jo e Shqipërisë. Dikush duhet ti kujtojë Serbisë se janë fqinj edhe të Kroacisë dhe Malit të Zi. Jetojmë në kohë të vështira dhe delikate. Koordinimi me miqtë tanë do të jetë thelbësore. Kreu i opozitës izraelite tha se përballë ngjarjeve të tilla nuk mund të bëntë politike.

Dua të mirëkuptoj çdo rezervë për qeverisjen e majtë. Po aplikojmë edhe vlera dhe dobësitë tona. Shoqëria është një ekosistem delikat. Në Shqipëri nuk ka tradhëtar të Kosovës aq më pak ajo të ketë emrin e Edi Ramës.