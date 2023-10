FOTO/“Kuq e zi gjithë jetën”- Arbana Osmani dhe Xhemi Shehu në stadium të kombinuara me ngjyrat e flamurit

Shqipëria do të luajë mbrëmjen e sotme (12 tetor) një nga ndeshjet më të rëndësishme ku do të përballet me Çekinë në stadiumin “Air Albania”.









Të pranishme në stadium janë edhe Arbana Osmani dhe Xhemi Shehu.

Mikeshat e ngushta duket se janë kombinuar edhe në ngjyra teksa Xhemi shfaqet e veshur me ngjyrën e zezë ndërsa Arbana me të kuqe.

“Kuq e zi gjithë jetën”-shkruan moderatorja në postimin e saj.

Arbana njihet për atdhetarizmin e saj pasi ajo gjithmonë shpërndanë apo është e pranishme krah Kombëtares. Bashkë me të i pranishëm në stadium është edhe partneri i saj Eduart Grishaj.