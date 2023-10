“Ju kam kërkuar 2 gjera…”/ Arrihet dakordësia PS-Opozitë për rezolutën e Kosovës, Çollaku: Ju keni kërkuar nga KFOR të marrë në kontroll veriun e Kosovës

Ashtu siç ishte përcaktuar, Kuvendi u mblodh sot në seancë plenare ku do të diskutojë mbi rezolutën mbi Kosovën, e dakordësuar mes maxhorancës dhe opozitës. Duket se qëndrimi i të gjithë deputetëve në seancën e sotme do të jetë për miratimin e një rezolute të përbashkët, që përbën një sukses për klasën politike në Shqipëri, që bëhen të gjithë bashkë për çështjen kombëtare, duke mos e përdorur atë për debatet e ditës.









I pari që ka marrë fjalësn është deputeti demokrat, Kreshnik Çollaku, i cili ka kërkuar edhe interperlancë me kryeministrin Rama. Në fjalën e tij, Çollaku i kujtoi Ramës, qasjen që ai ka pasur ndaj Kosovës dhe Albin Kurtit. Madje i kujtoi edhe intervistën e fundit për Financial Times, në të cilën e etiketonte veriun e Kosovës, si ‘Toka e Askujt’.

Pjesë nga fjala në Kuvend

Ju kam kërkuar 2 gjera, të tërhiqeni nga Open Ballkan dhe të mos keni aq afrimitet me Aleksandar Vuçiç. Opinioni ka të drejtë të sqarohet për Koosvën dhe situatën në veri.

Në 19 qershor në një status në Twitter, duke iu shtuar radhës e atyre që e vinin në presion Kurtin për të hequr forcat speciale nga veriu i Kosovë, keni deklaraur se: Albin dil nga vetëizolimi ose do të kemi një republikë të KFOR në veri të Kosovës”.

Në 24 qershor e dini së çfarë ndodhi, pra u tentua aneksimi i veriut të Kosovës. Në disa raste ju keni kërkuar nga KFOR të marrë në kontroll veriun e Kosovës. Që KFOR të marrë kontrollin e Kosovës do të ishte ndarje e Kosovës.

Po ashtu keni deklaruar se Veriu i Kosovës është një ‘Tokë e askujt’.

Ka shumë diplomatë të huaj që janë të familjarizuar me tezën se ndarja e Kosovës mund të jetë zgjidhja permanente e zgjidhjes së krizës. Po ju kryeministër e besoni këtë? Një zgjidhje e qëndrueshme? A besoni se mund të hapej loja e ndarjes së territoreve në Ballkan? A mund t’ia deklaroni këtë shqiptarëve? Apo duhet të sqaroni publikun shqiptar që këto ide do të jenë të papranueshme, për ju Kosovën dhe popullin.

Do ndalesha dhe te rezoluta e përbashkët për Kosovën, kam qenë gjithnjë në favor. Por zonja kryetare e kuvendit referuar asaj që vendosi konferenca e kryetarëve do duhej që për këtë të ishte mbledhur Komisioni i Politikës së Jashtme, unë ndihem i fyer, sepse s’është mbledhur asnjë orë.

Dhe unë sot, shoh që keni mbërritur me një tekst, me një rezolutë me vetëm 3 fjali për Kosovën, sigurisht fjalia kryesore është se mbështetni rezolutën e Kosovës, po dhe këtë pa e cituar. A jeni në vete? Po ky është detyrim kushtetues. Kjo është arritja e madhe? Kaq është zëri i Shqipërisë. Ju e dini që Kosova është në situatë të brishtë ndërkombëtare, ka gjëra që i thotë dhe nuk i thotë. Parlamenti i Shqipërisë duhet të buçasë për Kosovën, si mund të fshihet pas rezolutës së Kosovës.

Akt kriminal i një njësie terroristësh serbe, thoni në preambulë. Kaq? Po këtë e thotë edhe Vuçiç. Po aq sa opozita serbe s’kemi ne kurajë të themi që Vuçiç është përgjegjës. Ky tekst më fyen’- tha Çollaku.