“Ka firmosur për ndarjen e Kosovës”/ Berisha për rezolutën: Kemi 10 vite që jemi në pozicione të kundërta, Rama nuk e përmend dot Serbinë

Ish-kryeministri Sali Berisha me tone të ashpra ka reaguar pas deklaratave që bëri sot në Kuvend, Edi Rama.









Ai tha se fjalimi i kryeministrit ishte shkruar në zyrën e Vuçiçit, ndërsa shtoi se qëllimi ishte që të sulmonte Albin Kurtin.

Pjesë nga fjala e Sali Berishës

Kishte qëllim të mbronte padronin e tij, serbomadhin, Vuçiç. Kishte qeëllim të bllokonte çdo lloj përpjkeje për një hap pozitiv në drejtim të klimës midis Serbisë dhe Kosovës.

A e shikoni, se si u përdor, sot kjo platformë nga Edi Rama. Ai vazhdon si argat i Vuçiç përpjkjet për zbatimit të projketit të ndarjesë së Kosovës. Ata vetëm këtë qëllim kanë, sipas oreksit dhe projekteve serbe.

Ju këtu, por çfarë të ju them unë juve, jeni zero. Ne ramë dakord për një rezolutë. Kurse kreu juaj, vëllau dhe argati i Vuçiç, në një fjalim të stilit të Gadafit, bëri gjithçka për të vazhduar përçarjen mes Shqipërisë dhe Kosovës. E sulmoi egërsisht Kuritn dhe shpalli projektin për ndarjen e Kosovës. Përsëriti tezat e Vuçiç dhe foli për dallimet ideologjike. Por ideologjia jote është e një bandidit dhe hajduti. Vjen dhe flet për ndarje të tilla. Ideologjia jotë është e tëra në kurriz të Kosovës.

Çfarë bëri sa erdhi në pushteti, direkt u mor me Kosovën dhe janë bërë 13 takime të fshehta, ku në qendër ka qenë ndarja e Kosovës. Edhe në takimin e fundit në Neë York u dakordësua me planin e Vuçiç por policia e Kosovës ia plasi në fytyrë. Ai nuk shqitet dot nga Vuçiç.

Ai është i lidhur me kreun serb. Me padronin e tij. Në histori është i vetmi në Europë që e shpall Vuçiç si factor paqeje. Ai nuk e përmend ndonjëherë Serbinë. Ai nuk guxon ta përmendë. Ai është peng dhe argat. Ky ka firmosur diku për të ndarë Kosovën me oreksin e Serbinë.

Pasi dëhstpoi me kufijtë kaloi tek Ballkan ii Hapur dhe doli kreu juaj bashkë me Vuçiç duke paraqitur hartën pa Kosovën. E vërteta është se kemi 10 vite që jemi në pozicione të kundërta. Ne do ta votojmë rezolutën edhe pse nuk janë maksimumi por përmbysin çdo gjë të politikës që ka ndjekur Rama me qeverinë e saj. Dënoj me forcë të madhe projektin e Ramës me Vuçiç për ndarjen e Kosovës.