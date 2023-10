Kancelari gjerman, Scholz: Hamasi nuk do të kishte sulmuar pa mbështetjen e Iranit

Hamasi nuk do të ishte në gjendje të sulmonte Izraelin pa mbështetjen e Iranit. Kështu deklaroi në parlament Kancelari gjerman Olaf Scholz.









“Deri më tani nuk kemi asnjë provë të prekshme që Irani e ka mbështetur konkretisht këtë sulm të nisur nga Hamasi, por është e qartë për ne se pa mbështetjen iraniane në vitet e fundit, Hamasi nuk do të kishte qenë në gjendje të nisin sulme të paprecedentë në territorin izraelit”, tha Scholz.

Scholz gjithashtu ndaloi edhe aktivitetet e Hamasit në Gjermani.

“Rrjeti palestinez Samidoun gjithashtu do të ndalohet. Kushdo që mbështet krimet e Hamasit në Gjermani apo edhe mbështet organizatën, kryen një krim. Autoritetet kriminale do ta ndjekin këtë objektiv me rigorozitet”, tha Scholz.