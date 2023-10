Sot e gjithë vëmendja në mbrëmje do të jetë te sfida jonë mes Shqipërisë dhe Çekisë, sfidë e cila do të luhet në orën 20:45, në stadiumin kombëtar “Air Albania”.









Përveç ndeshjes së kuqezinjve, në fushë do të zbresë sot edhe kombëtarja e Kosovës.

“Dardanët” do të sfidojnë në transfertë Andorrën, ndërsa Kroacia do të presë Turqinë. Polonia, rivale e grupit tonë, do të kërkojë tre pikët në transfertë me Ishujt Faroe.

Sfidat e mbrëmjes së sotme, 12 tetor: