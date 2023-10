“Ne po gjejmë njerëz të vdekur në kanale”/ Presidenti i Izraelit: Hamasi torturoi brutalisht viktimat e tij!

Shumë nga trupat e viktimave të sulmit të së shtunës nga Hamasi që çoi në luftë në Izrael mbartin “shenja torture”, tha presidenti izraelit Isaac Herzog gjatë një konference për shtyp të enjten në mëngjes.









Ai tha se shenjat, sipas ekzaminuesve mjekësorë që ekzaminuan trupat e viktimave të Hamasit, “janë ndryshe nga çdo gjë që kemi parë më parë”.

Presidenti izraelit madje përmendi se një familje prej pesë anëtarësh u gjet e lidhur, e përqafuar, e qëlluar dhe e djegur. “Po mendoja se çfarë mund të kishin thënë në lutjet e tyre kur u qëlluan të gjithë së bashku”, tha Herzog.

Siç shtoi ai, disa nga të vdekurit nga sulmi i terroristëve të Hamasit “u gjetën në kanale në anë të rrugës”.

“Ne po përballemi me një nga armiqtë më të tmerrshëm në planet”, shtoi presidenti izraelit, i cili vuri në dukje se vendi i tij po përgatitet për një operacion të shtrenjtë ushtarak në Gaza që do të zgjasë për një kohë të gjatë. “Kombi im mban zi. Tragjedia ka prekur çdo shtëpi në Izrael”, përfundoi Herzog, i cili i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të reagojë.

Sipas numërimit të fundit, izraelitët e vdekur nga viktimat e Hamasit janë më shumë se 1,300, të plagosurit që janë ende të shtruar në spital janë 423 – 111 në gjendje të rëndë – ndërsa në total 3,297 njerëz janë trajtuar dhe/ose janë larguar nga spitalet që nga e shtuna.

97 pengje izraelite në Gaza

Në të njëjtën kohë, një përfaqësues i ushtrisë izraelite njoftoi se janë identifikuar identitetet e 97 personave të rrëmbyer në Gaza pas sulmit të Hamasit.

“Ushtria po përgatitet për fazën tjetër të luftës”, tha Daniel Hagari, duke shtuar se numri i përgjithshëm i ushtarëve izraelitë të vrarë nga terroristët e Hamasit ishte 222. Nën flamurin e ISIS, Hamasi sulmoi kibbutz-in Shufa në duke theksuar se terroristët e Hamasit që sulmuan kibucin Shufa të shtunën në mëngjes kishin me vete një flamur të Shtetit Islamik, tha të enjten në mëngjes një zëdhënës i Forcave të Armatosura izraelite (IDF).

Përfaqësuesi i IDFai madje publikoi foton përkatëse të gjetjes rrëqethëse të ushtarëve në kibuc.

Shihni foton:

Sipas vlerësimeve të autoriteteve izraelite, personat e armatosur të Hamasit kishin planifikuar të ngrinin flamurin e ISIS në kibuc, por u ndaluan nga ushtarët izraelitë.

Duke përshkruar skenën brenda kibucit në fjalë, kreu i Brigadës 99 të Gazës 99, koloneli Barak Hiram tha se “gjetëm njerëz të lidhur dhe të qëlluar, fëmijë të plagosur. 108 terroristët në këtë kibuc nuk ishin në një mision për të kuptuar, por për të masakruar”.

Siç tha ai “më në fund na u desh të hiqnim më shumë se 100 trupa civilësh nga kibuci pas përfundimit të betejës (me armatosur të Hamasit)”.

“Hamasi është si ISIS, ne do ta shtypim dhe do ta eliminojmë siç ndodhi me ISIS-in”, tha dje, të mërkurën, Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu.