Tre shenjat e Horoskopit që janë të pafat në dashuri dhe kanë vështirësi në gjetjen e partnerit

Mund të mos kemi përgjigje për gjithçka, por astrologjia e bën punën për ne. Pozicioni i planetëve, energjia që sjellin, si dhe dukuritë astrologjike që ndodhin çdo ditë, ndikojnë në shenjat dhe zhvillimin e ngjarjeve.









Pra, sipas yjeve, ka disa shenja, të cilat nuk shkojnë aq mirë me planetin Venus. Afërdita është ajo që përcakton marrëdhëniet në jetën tonë, romantike dhe personale, ndërkohë që ka një lidhje të drejtpërdrejtë edhe me prosperitetin financiar.

Por kur pozicioni i shenjës suaj nuk favorizohet veçanërisht nga planeti i dashurisë dhe i bukurisë, atëherë i përkisni një prej shenjave të mëposhtme, që mund të kenë një vështirësi shtesë në çështjet e dashurisë. Cilat shenja nuk duken veçanërisht të favorizuara në romancat e tyre?

Akrepi

Një Akrep mund të arrijë shumë lehtë atë që dëshiron dhe të ketë pushtime. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ai do të angazhohet lehtë, apo se do të gjejë një ndeshje që e emocionon në masën që ai dëshiron. Natyra e tyre është disi vetëshkatërruese dhe ata gjithmonë duan diçka që nuk mund ta kenë. Ata shpesh tërhiqen nga partnerët toksikë dhe një lidhje dashurie jo aq e lehtë i shqetëson shumë. Ata janë gjithashtu posesiv dhe xhelozë, gjë që e bën shumë të vështirë për ta të ndërtojnë një marrëdhënie të shëndetshme dhe paqësore.

Bricjapi

Bricjapët nuk do interesohen lehtë për romancën e tyre. Romanca dhe dashuria nuk janë prioritetet e tyre dhe zakonisht janë thjesht në kërkim të një ndeshjeje, e cila do t’i rrisë imazhin dhe do t’u sigurojë prestigj. Ata priren të krijojnë marrëdhënie sipërfaqësore dhe të fokusohen në karrierën e tyre, duke lënë mënjanë të gjitha aspektet e tjera të jetës së tyre. Ata nuk investojnë në dashuri dhe ai nga ana e tij i lë mënjanë. Çfarë jepni, merrni në këtë jetë.

Ujori

Ujorët janë shenja shumë komplekse dhe rrallë do t’ia dilni mirë me ta. Psikika e tyre ka pak nga gjithçka dhe kjo shpesh i bën ata të mos dinë se çfarë duan. Në të qenurit konfuz dhe në fund të kesh tendenca për të ikur dhe braktisur gjithçka që në momentin e parë. Është gjithashtu e vështirë të mbash një Ujor të interesuar për një kohë të gjatë. Ata duan hapësirën dhe kohën e tyre dhe kushtet duhet të jenë ideale që të vendosin të hyjnë në një lidhje. Megjithatë, ata harrojnë se kushtet ideale nuk ekzistojnë dhe nevoja e tyre për pavarësi i mban larg partnerëve dhe angazhimeve.