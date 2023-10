VIDEO/ “Mora Fjalë”- Shkurte Fejza elektrizon atmosferën në stadiumin “Air Albania”, këndon njëzëri me tifozët kuqezi

Këngëtarja e njohur shqiptarë, Shkurte Fejza, ka elektrizuar atmosferën në stadiumin “Air Albania”, ndërsa ka kënduar këngën më të famshme “Mora fjalë”, njëzëri me tifozët kuqezi.









Kombëtarja shqiptare e futbollit po luan një ndeshje shumë vendimtare për ecurinë e saj drejt Euro 2024 ndaj Çekisë.

Kuqezinjtë janë në krye të Grupit E me 10 pikë dhe një rezultat pozitiv ndaj çekëve që i ndjekin me 8 pikë, do e bënte shumë më të thjeshtë rrugëtimin e mëtejshëm të skuadrës së Silvinjos.