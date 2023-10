“Shfaqja e puçrrave në hundë shenjë se zemra juaj ka probleme”- Vendi ku ju shfaqen aknet mund të tregojë një gjendje shëndetësore!

Aknet janë gjithmonë një temë që nuk diskutohet kurrë. Produkte të ndryshme janë krijuar për të hequr qafe këtë problem të lëkurës. Megjithatë, a e dini se nuk është vetëm për shkak se fytyra juaj nuk është e pastër ose produktet tuaja për kujdesin e lëkurës nuk janë të përshtatshme, bazuar në vendndodhjen e akneve dhe shkakun e saj , mund të jetë një shenjë se trupi juaj është në të vërtetë i pashëndetshëm.

Le t’i hedhim një sy shpjegimit më poshtë!









Aknet që shfaqen rreth vijës së flokëve mund të jenë një shenjë se shampoja që po përdorni nuk është e përshtatshme. Megjithatë, nëse keni shpesh probleme me aknet që shfaqen në ballë dhe rreth vijës së flokëve, kjo do të thotë se keni probleme me tretjen. Zvogëloni konsumin e ushqimeve të padëshiruara që përmbajnë yndyrë, shmangni veshjen e ballukeve dhe filloni të konsumoni perime dhe fruta.

Besoni apo jo, një nga shkaqet e akneve në faqet tuaja është celulari juaj i ndotur . Përveç kësaj, këllëfët e jastëkëve që ndërrohen rrallë do të bëhen një vend për folenë e baktereve, të cilat mund të shkaktojnë puçrra në faqe. Përveç kësaj, ndotja e ajrit që nuk është e pastër dhe ndikon në sistemin e frymëmarrjes është gjithashtu shkaktar i akneve në faqe. Për këtë arsye, pastrojeni celularin tuaj me shami për të hequr bakteret dhe ndërroni këllëfin e jastëkut çdo 2 javë.

Hormonet e çekuilibruara dhe cikli menstrual janë një nga shkaqet e akneve rreth mjekrës. Pushimi i mjaftueshëm, shmangia e stresit dhe ngrënia e perimeve mund të jenë një mënyrë për të larguar aknet në mjekër.

A ju është shfaqur ndonjëherë një puçërr në vesh? Kjo është një shenjë se trupi juaj është i dehidratuar. Një mënyrë e thjeshtë për ta shmangur këtë është të pini gjithmonë ujë në mënyrë që trupit tuaj të mos i mungojnë lëngjet dhe veshkat tuaja të qëndrojnë të pastra. Ju gjithashtu mund të hani fruta që përmbajnë shumë ujë si shalqi dhe portokall.

Shfaqja e puçrrave në hundë është një nga gjërat që ju shqetëson më shumë pamjen. Rezulton se shfaqja e puçrrave në hundë mund të jetë një shenjë se zemra juaj është e pashëndetshme. Përveç kësaj, mund të jetë se presioni i gjakut është i lartë. Ushtrohuni rregullisht, kufizoni ushqimet që përmbajnë shumë kripë si ushqimi i padëshiruar dhe konsumoni më shumë fruta.

Problemet rreth syve si rrathët e zinj dhe aknet mund të shkaktohen nga sëmundje jo të shëndetshme të veshkave. Përveç kësaj, dehidrimi i rëndë gjithashtu mund të shkaktojë këtë problem. Sigurohuni që të pini të paktën 8 gota ujë në ditë.

Pothuajse njësoj si aknet në mjekër, shfaqja e akneve në qafë mund të shkaktohet nga çekuilibri hormonal në trup. Përveç kësaj, lodhja dhe stresi mund të shkaktojnë këtë zonë. Pra, sigurohuni që të merrni pushim të mjaftueshëm dhe cilësor.

Edhe pse jo gjithmonë tregon një sëmundje serioze, nuk ka asnjë të keqe të jesh i kujdesshëm, apo jo?