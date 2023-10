Berlini dhe fundi i një dualizmi absurd!

Më 16 Tetor, për herë të parë në Tiranë, do të mblidhet Samiti i Procesit të Berlinit, që më vonë do të vijojë në kryeqytetet e tjera të rajonit, me qëllim “ pronësimin” e tij nga vendet tona. Padyshim lajm dhe ngjarje madhore e shumëpritur për vendin dhe diplomacinë tonë dhe rajonin, 9 vjet mbas lançimit të tij nga ish Kancelarja Merkel.

Rastësi ironike që ky Samit mblidhet fiks 4 vjet mbas lindjes së “Ballkan i Hapur”, nisma më jetëshkurtër, gjysmake dhe përçarëse rajonale. Kësisoj, asaj mund t’i bëhet pa droje “ nekrologjia” të cilën e paralajmëroi vetë Kryeministri Rama më 26 Qershor në Podgoricë. Ndonëse Ballkani i Hapur “ kishte kohë që ishte në “vdekje klinike” le ta themi pa asnjë paragjykim se u bë vërtet mirë!

Siç e kemi theksuar në një shkrim mbas Samitit të Ballkanit Perendimor në Berlin më 3 Nëntor 2022, do të ishte më e udhës që të shfrytëzohej pikërisht ai rast për të hequr dorë” me lezet” nga “Ballkan i Hapur”. Sepse, le ta ripërsërisim me zë të lartë se ai nuk “ngjiste më me zamkën e tij të skaduar” me kohë!

Në këto kushte, duke parë se e kishim tejet të vështirë apo dhe të pamundur që të ndaheshim vetë dhe “ me të mirë” nga “Ballkan i Hapur” një vit më parë, Kancelari Scholz bëri një lëvizje fine diplomatike, duke ia besuar Tiranës mikpritjen e Samitit të Parë të Berlinit në rajon. Natyrisht kjo ofertë bujare që nënkuptonte mbylljen e “Ballkan i Hapur” nuk kishte si të refuzohej. Ndaj dhe më në fund, Rama e “ mori kthesën dhe e mbylli atë pa zhurmë, edhe pse “nga halli e jo nga malli”! Tani këtë po e kthen në mundësi, duke promovuar me të drejtë “Procesin e Berlinit”. Vetëm se kjo kërkon kujdes, të mos tregohet siç i thonë fjalës “ më katolik se Papa” e t’u bëjë leksion kundërshtarëve, vendeve të tjera e ca më pak Prishtinës që refuzuan Ballkanin e Hapur në emër të Berlinit! Madje, asgjë nuk do humbiste, përor do të fitonte po të tregonte ndjese dhe pendesë, se gabimet në politikë janë njerëzore.

Gjithsesi, në prag të Samitit të Tiranës, jo vetëm për ata që kanë ende dobësi për të dhe mbi të gjitha për të treguar diçka nga rëndësia dhe përparësia e Procesit të Berlinit, le të freskojmë pak kujtesën duke u ndalur në 10 dukuritë kryesore që tregojnë se “Ballkani i Hapur” vetëm emrin kishte të tillë, se ai lindi i mbyllur.

Së pari, “Ballkani i Hapur” u kthye në një mbivendosje dhe karshillëk të rrezikshëm ndaj Procesit të Berlinit të lançuar në vitin 2014. Me pohime të pavërteta se ky i fundit është vonuar, ngadalësuar, ka dështuar, na ka zhgënjyer, etj. Ndonëse në kuadrin e tij, veç të tjerash, janë zhvilluar deri në vitin 2021 disa samite dhe veprimtari të tjera të rëndësishme, me plot angazhime, por nuk u zbatuan, për mungesë të vullnetit politik, përfshirë dhe tri vendet e “Ballkan i Hapur”. Në fakt, JO-ja ndaj “Ballkanit i Hapur” u shpreh gjatë vizitës së Merkelit në Tiranë dhe konferencave të shtypit Scholz në Berlin. Duke i “rënë pragut të dëgjonte porta” që të hiqej dorë prej tij, se s’mund të kishte më “ dy Kamberë në një derë”

Ndryshe nga “Ballkani i Hapur”, Procesi i Berlinit jo vetëm që drejtohet nga Berlini, vendi më i madh dhe më demokratik i Europës, por aty janë dhe të mëdhenjtë e tjerë me “më të vegjëlit”, Franca, Italia, Austria, Polonia, Kroacia, Slovenia, etj.

Pastaj, cili budalla do ta besonte që nëse dështonte Berlini, do të kishte sukses Beogradi, Tirana apo Shkupi veç të tjerash, me 101 çështje të pazgjidhura?

Së dyti, e keqja vazhdoi me faktin se veç Malit të Zi dhe Bosnie – Hercegovinës, u la pas dore Kosova, ndonëse me të kemi marrëveshje për mendim dhe veprim të përbashkët diplomatik. E “lamë në baltë” Prishtinën për hir të Beogradit, duke e ndihmuar këtë të fundit në demarshet e panumurta për defaktorizimin e Kosovës dhe imazhit të saj ndërkombëtar. Injoruam ndjeshmëritë, dyshimet dhe rezervat madhore të Prishtinës, duke i dhënë përparësi të pakuptimtë Beogradit. Aventurë e pajustifikueshme për politikën dhe diplomacinë tonë, e cila duhet ta ketë Kosovën përparësi absolute kudo, me çdo kusht dhe në çdo rrethanë në gjithë veprimtarinë diplomatike.

Së treti, Kryeministri Rama ka pohuar se “Ballkani i Hapur” ishte një nga 72 nismat rajonale! Meqenëse si diplomat jam marrë për 25 vite rresht posaçërisht me nismat rajonale dhe më gjerë, duke përfshirë dhe forumet e ndryshme rajonale, që janë katandisur në “ teatro verorë” rezulton se në rajon nuk ka më shumë se 20 – 25 nisma funksionale në kuptimin e vërtetë të fjalës. Vetëm se ato kanë mbi 20 vjet që funksionojnë pa ndasi, ndërsa “Ballkani i Hapur” lindi dhe mbeti deri në fund “mollë sherri!

Së katërti, në shumë raste të mëparshme Rama e ka fetishizuar dhe hyjnizuar Ballkanin e Hapur, si projekti më i madh i paqes, shpëtimtari i rajonit pas dështimit të Procesit të Berlinit; ku nuk e promovoi atë, në forume partiake, në Bruksel e deri në tribunën më të lartë të OKB-së! Të gjithëve na kujtohet se si më 23 Qershor 2022 në Samitin e saj në Bruksel, jashtë çdo etike diplomatike “kërcënoi” BE-në ta mbështeste “Ballkanin e Hapur”, ndryshe “do të bëhej kiameti”! Po ashtu, në Konferencën e Shtypit në Tiranë më 1 Gusht 2022 me Kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez ai deklaroi se “Ballkani i Hapur” është nismë për jetë a vdekje!” Ndërsa tani e uli shumë pjacën se Ballkani i Hapur na ishte thjesht një nga 72 nismat!

Së pesti, për t’i “ marrë me të mirë” kancelaritë perendimore e për të “mos i mbetur hatri” Berlinit dhe metropoleve të tjera që e mbështetnin atë, Rama kishte pohuar se “Ballkani i Hapur” ishte njësi zbatuese dhe plotësues i Procesit të Berlinit! Mirëpo këto argumenta “ nuk pinë ujë”. Kjo mbasi Berlini dhe BE-ja ishin kujdesur shumë kohë më parë se të krijohej “ Minishengeni dhe “Ballkani i Hapur” në rajon me disa forume, njësi dhe procese që i shërbenin më së miri zbatimit të Procesit të Berlinit dhe krijimit të Tregut të Përbashkët Rajonal. Duke filluar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal me seli në Sarajevo që sponsorizohet nga BE-ja dhe 35 aktorë të tjerë ndërkombëtarë, CEFTA e suksseshme, e cila ka mbetur vetëm me 6 vendet e rajonit, mbasi gjithë të tjerat janë anëtarësuar me sukses në BE, Komuniteti Energjitik Rajonal, Organizata e Bashkëpunimit Ekonomik me Detin e Zi, Nisma e Europës Juglindore dhe disa nisma të tjera sipas fushave përkatëse. Kësisoj, “Ballkani i Hapur” ishte si “ jashtë loje” dhe mbivendosje e tyre.

Së gjashti, dhe vetë brenda tri vendeve pjesëmarrëse të “Ballkan i Hapur” kishte shumë kundërshti nga opozita, presidenti, shtypi, media dhe shoqëria civile, think tanke dhe ekspertët e akademikët më të njohur. Kjo nuk ka ndodhur me asnjë nga nismat e tjera rajonale të cilat kanë patur konsesus të brendshëm të plotë.

Së shtati, ndryshe nga nismat e tjera rajonale,”Ballkani i Hapur” lindi dhe u zhvillua mes dyshimesh të mëdha si karshillëk ndaj BE-së më 19 Tetor 2019, kur sapo ajo na tha me të drejtë “Jo” për çeljen e negociatave. Mesazhi i tij kryesor ishte “Ballkani për ballkanasit, se nuk do të presim sa të hyjmë në Europë” e kështu me radhë. Gjithashtu, po për shkak të atij zelli dhe yryshi anti-europian, trojka e lartpërmendur nuk bëri hapin më elementar diplomatik – konsultimin dhe konsensusin me partnerët tanë më të mëdhenj, BE-në dhe SHBA-të. Këtë gjë filluan ta bëjnë “ pas pilafit”, por pa efekt.

Së teti, për pasojë, ndryshe nga 20 “ simotrat” e tjera rajonale, Ballkani i Hapur nisi dhe u bitis si e vetmja nismë që me ndonjë përjashtim të rrallë dhe atë në planin privat, nuk siguroi dot mbështetjen e BE-së dhe të SHBA-ve. Nuk ka asnjë dokument të tyre zyrtar ku të paktën të përmendet qoftë dhe si term, as në samite, as nga Komisioni Europian; sa për Parlamentin Europian! Ndërsa “Ballkani i Hapur” nuk përmendet si term në asnjë dokument zyrtar europian dhe amerikan!

Për fat të keq, liderët tanë nuk kanë dashur të dëgjojnë dhe kuptojnë “JO”-në diplomatike nga partnerët gjermanë dhe europianë, të shprehur në plot raste në Tiranë, Berlin, Bruksel dhe gjetkë. Por as mbështetjen e kufizuar dhe të kushtëzuar amerikane. Kjo e fundit e mbështeste me kusht që të ishte gjithëpërfshirëse dhe me karakter ekonomik. Mirëpo, Rama në një fjalim në Beograd e tha açik se “Ballkani i Hapur” është shumë më tepër se ekonomi dhe tregti, është shumë më tepër dhe se politikë, është projekt i madh paqeje”! Ndonëse dhe “bufi e di” se në rajon paqen dhe sigurinë e ka kërcënuar dhe po e kërcënon Serbia me mbështetjen ruse dhe askush tjetër dhe se atë e garantojnë SHBA-të dhe BE-ja!! U desh 24 Shtatori që të bindeshin për këtë fakt të hidhur, ndonëse sërish mezi po e përtypin atë!

Së nënti, amatorizmi dhe karshillëku ynë diplomatik u shfaq dhe kur lobonim zgjerimin e “Ballkan i Hapur” te vende të tjera, antare dhe kandidate të BE-së, duke abuzuar me kortezinë e tyre të njohur diplomatike. Çfarë ironie me to, kur ty nuk t’u bashkuan tri vendet e Ballkanit Perendimor dhe pjesa më e madhe e publikut, ekspertëve dhe medias dhe në Tiranë, Shkup dhe Beograd!

Po kështu, në mënyrë absurde, Kreyministri Rama e ngriti shumë lart stekën kur njoftoi nga tribuna e lartë e OKB-së se Turqia dhe Greqia mund të bëhen pjesë e “Ballkan i Hapur”! Imagjinoni tani një “picirruk” gjeopolitik dhe diplomatik që kërkon të bashkojë në hyqmin e vet “ pesha të rënda gjeopolitike” si Turqia; ca më tepër kur kjo e fundit kryeson Organizatën e Bashkëpunimit me Detin e Zi, më e madhja dhe me forume drejtuese e krijuar më 1992!!

Tani, të kërkosh nga shtetet e lartpërmendura të bëheshin pjesë e “ Ballkan i Hapur” është njësoj sikur “Beneluks”(Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu) të ftonte Parisin, Berlinin dhe Romën të bëheshin pjesë e tij pas vitit 1945! Nuk kishte asgjë të keqe, por në diplomaci nuk ndodh kurrë kështu! Përkundrazi, ndonëse Benelux u krijua përpara BE-së ( 1944) ishin Franca, Gjermania dhe Italia që ftuan Belgjikën, Holandën dhe Luksemburgun për të krijuar BE-në më 1957!

Së dhjeti, nga ana organizative, Ballkani i Hapur është e vetmja nismë rajonale që mbeti nga fillimi deri në fund pa forum drejtues, pa sekretari teknike, pa program dhe axhendë veprimtarish! Mesa duket, ky karshillëk i ngutshëm nuk i dha kohën e duhur tri liderëve të tij që të dilnin me një platformë të qartë, me parime dhe rregulla bazë dhe të paktën me një sekretariat, për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e saj; për pasojë, “ Ballkani i Hapur” lindi “ pa kokë dhe pa këmbë”.

Së fundi, nga demek megaprojekt, Ballkani i Hapur u kthye në një megagafë e politikës sonë të jashtme, e cila tregon qartë se si nuk duhet bërë diplomacia! Pavarësisht nga pretendimet e protagonistëve të tij, “Ballkani i Hapur” do të mbetet në librat e historisë politike rajonale jo më shumë se si relike, referencë dhe model i përçudnuar i dualizmit absurd diplomatik.

Ja pse shpresohet shumë, që pavarësisht nga problemet dhe zigzaget e tij gjatë këtyre 9 viteve, Samiti i Tiranës dhe ngjarjet vijuese do t’i shërbejnë rijetësimit të Procesit historik të Berlinit; me synimin e tij madhor, ndihmën dhe mbështetjen e fuqishme për përshpejtimin e negociatave të anëtarësimit tonë në BE, sidomos tani që zgjerimi ka ridalë në krye të axhendës gjeopolitike europiane dhe më gjerë.