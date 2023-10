Demenca: Ndryshimet e të folurit që “japin” llojin e sëmundjes

Duke përdorur fjalimin e pacientëve si mjet, studiuesit në Universitetin e Tsukuba në Japoni kanë arritur të zhvillojnë një mënyrë të re për të ndarë pacientët sipas llojit të demencës që ata shfaqin. Studimi i tyre u botua në Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring dhe përmes kësaj qasjeje mund të krijohen teste të thjeshta në shtëpi.









“Konsiderohet veçanërisht e rëndësishme të përcaktohet lloji i demencës së pacientit në një fazë të hershme të sëmundjes”, tha profesori Tetsuaki Arai, autori kryesor i studimit. Siç shpjegon ai, “kjo siguron që pacientët të marrin mjekimin e duhur, që do të thotë se kujdesi mund të planifikohet bazuar në modele të ndryshme të përparimit të sëmundjes”.

Sipas praktikës aktuale për të diagnostikuar një lloj të caktuar të demencës, pacientët shpesh i nënshtrohen skanimeve të trurit dhe procedurave mjekësore për të analizuar lëngun nga palca kurrizore. Megjithatë, këto janë procedura që kërkojnë kohë dhe invazive.

Pra, për të studiuar përfitimet diagnostike të të folurit, një ekip hulumtues studioi 45 të rritur të moshuar me sëmundjen Alzheimer, 27 pacientë me demencë me trupa Lewy dhe 49 njerëz pa ndonjë sëmundje neurodegjenerative të diagnostikuar (grupi i kontrollit).

Pjesëmarrësve iu dhanë një sërë testesh që kërkonin të folur, të tilla si përshkrimi verbal i një fotografie dhe numërimi mbrapsht. Fjalimi më pas u analizua për të zbuluar të gjitha tiparet e ndryshme. Këto ishin edhe gjuhësore, si përmbajtja e të folurit, por edhe dëgjimore, si cilësia dhe diapazoni i zërit, dhe në fund prozodik, të cilat lidhen me intonacionin, shpejtësinë e të folurit dhe pauzat.

“Ne zhvilluam një qasje të re, bazuar në çrregullimet e të folurit dhe gjuhës që ndodhin në lloje të ndryshme të demencës. Ne analizuam nëse këto mund të përdoren për të zbuluar sëmundje të ndryshme. Filluam duke u fokusuar në sëmundjen e Alzheimerit dhe demencën me trupat Lewy”, shpjegon profesor Tetsuaki Arai.

Sipas studimeve të mëparshme, pacientët me sëmundjen Alzheimer janë zbuluar se kanë aftësi të kufizuara gjuhësore, të cilat mund të lidhen me vështirësinë në gjetjen e fjalëve të duhura. Në të kundërt, pacientët me demencë me trupa Lewy u zbuluan se kishin karakteristika të reduktuara prozodike dhe akustike, të tilla si të folurit më të ngadaltë dhe monoton.

Ekipi më pas zhvilloi një model të mësimit të makinerive duke përdorur veçori të ndryshme të të folurit si variabla, i cili ishte në gjendje të identifikonte me sukses dy llojet e demencës. “Rezultatet tona tregojnë se analiza automatike e të folurit mund të përdoret klinikisht për të identifikuar lloje të ndryshme të demencës”, thotë profesor Arai.