Gruaja e aktorit Al Pacino, Noor Alfallah, buzëqesh ndërsa preket me Princin Alexander von Fürstenberg, ditë pasi u pa në takim me legjendën e aktrimit 83-vjeçar (FOTO)

Marrëdhënia e aktorit legjendar Al Pacino, me gruan e tij shumë më të re, Noor Alfallah, është vënë në pikëpyetje javët e fundit dhe megjithëse shumë kanë menduar se të dy i kishin vënë në fund këto thashetheme në një darkë në fillim të kësaj jave, ajo u pa në një shfaqje mjaft dashurore me një burrë tjetër jashtë një restoranti vetëm disa orë më vonë.









Producentja 29-vjeçare është parë pa babanë 83-vjeçar të fëmijës së saj në një drekë me Princin Alexander von Fürstenberg në E. Baldi të enjten pasdite.

Noor dhe biznesmeni dhe socialisti amerikan 53-vjeçar padyshim ngritën vetullat teksa u mbushën me PDA-ja lozonjare jashtë restorantit të preferuar vetëm disa orë pasi shijoi një shëtitje me babanë e fëmijës së saj.

Ndoshta gjëja më interesante nga të gjitha ishte se në një moment Princi Aleksandër e kapi Noor të pasmet me dorën e djathtë.

Në një moment ai madje e përqafoi nga pas, ndërsa ajo ktheu fytyrën nga e tija.

Gjithçka dukej se ishte në një argëtim të mirë, ndërsa Noor buzëqeshi duke ecur drejt makinës së saj pasi i tha lamtumirën djalit të stilistit Diane von Fürstenberg dhe Princit Egon von Fürstenberg.

Noor e mbajti pamjen e saj të thjeshtë në të gjitha të zezat, duke përfshirë xhaketën sipër, pantallonat dhe çizmet Chelsea me taka lëkure.

Ajo kishte aksesorë me syze dielli të stilistëve dhe një orë të përshtatshme ndërsa mbante një qese letre ngjyrë kafe.

Flokët e saj ngjyrë korbi u konsumuan ndërsa ajo shfaqte pamjen e saj natyrale me grim plotësues.

Princi Aleksandër ka veshur një T-Shirt të zezë me pantallona të bardha dhe atlete lëkure të zeza.

Pavarësisht se është djali i familjes mbretërore të modës, ai ka hapur një rrugë të vetme teksa filloi karrierën e tij në 1993 si tregtar në Risk Arbitrage Desk of Allen and Company.

Ai tani është Zyrtari Kryesor i Investimeve i Ranger Global Advisors, LLC, një kompani familjare që ai themeloi e cila fokusohet në investimin oportunist të bazuar në vlerë.

Princi Alexander ishte i martuar më parë me Alexandra von Fürstenberg, e cila është vajza e pronarit të dyqaneve pa taksa, Robert Warren Miller.

Të dy u martuan në një ceremoni katolike në tetor 1995 në New York City.

Ata kanë dy fëmijë; Talita Natasha e lindur më 7 maj 1999 dhe Tassilo Egon Maximilian e lindur më 26 gusht 2001.

Princi Alexander dhe Alexandra u ndanë në vitin 2002 dhe u divorcuan një vit më vonë.

Vite më vonë ai njoftoi fejesën e tij me Alison ‘Ali’ Kay.

Ai dhe Alison kanë dy fëmijë së bashku; Leon në korrik 2012 dhe Vito në qershor 2020.

Princi Alexander dhe Alison u martuan më 19 shtator 2020, që ishte ditëlindja e saj e 36-të.

Mbrëmjen e mëparshme Noor dhe Al u panë duke shijuar një mbrëmje takimi teksa dolën për darkë në Chateau Marmont në West Hollywood të mërkurën.

Ylli i Godfather dhe producentja i lanë mënjanë spekulimet e ndarjes gjatë natës së tyre, e cila u ndez për herë të parë muajin e kaluar pasi ajo kërkoi kujdestarinë e vetme të fëmijës së tyre, Roman.

Fituesi i Oskarit zgjodhi gjithashtu një veshje të zezë dhe u pa në sediljen e pasagjerit ndërsa Noor ishte ulur pas timonit.

Al dhe e dashura e tij u panë për herë të fundit në një mbrëmje takimi në shtator, teksa u ndalën nga A.O.C. restorant në Beverly Hills.

Të dy u lidhën fillimisht në mënyrë romantike në prill 2022, dhe në atë kohë, një burim zbuloi për Page Six se Pacino nuk shqetësohej nga hendeku i tyre në moshë.

Pacino dhe Noor filluan të takoheshin gjatë pandemisë. Ajo shoqërohet kryesisht me burra të moshuar shumë të pasur, ajo ishte me Mick Jagger për një kohë, dhe më pas u takua me Nicholas Berggruen”, tha një burim i brendshëm për median.

“Ajo ka qenë me Al për disa kohë dhe ata shkojnë shumë mirë. Diferenca në moshë nuk duket të jetë problem, edhe pse ai është më i madh se babai i saj”, shprehet burimi, duke shtuar, “Ajo lëviz me turmën e pasur të avionëve dhe vjen nga një familje me para”.

Në fillim të këtij viti në maj, u konfirmua se çifti ishin në pritje të fëmijës së tyre të parë së bashku.

Një mik i ngushtë kishte folur për DailyMail.com dhe tha se megjithëse shtatzënia nuk pritej, ylli ishte i emocionuar për lajmin. “Nëse ajo priti deri në 11 javë për t’i thënë Al, kjo është sepse ajo e mori vesh atëherë”.

“Ajo dëshironte të kishte një fëmijë prej vitesh dhe Al nuk mund të ishte më i lumtur. Ai e do Noor dhe ndjenja është e ndërsjellë.’

Insajderi gjithashtu kritikoi spekulimet se Noor po takohej me Pacinon rreptësisht për arsye financiare si ‘të plotë dhe të plotë’.

Jo vetëm që Noor vjen nga një familje jashtëzakonisht e pasur, por ajo ka punuar edhe për të marrë pasurinë e saj.

Në qershor, vetë Pacino konfirmoi se ishte i lumtur për lajmin gjatë një daljeje në Los Angeles. “Është shumë e veçantë”, kishte deklaruar ai në atë kohë.

‘Ka qenë gjithmonë. Unë kam shumë fëmijë. Por kjo është vërtet e veçantë që vjen në këtë kohë”, vazhdoi të shpjegonte ai.

Në qershor, Al dhe Noor mirëpritën djalin e tyre, Roman – tashmë katër muajsh. Muajin e kaluar në shtator, producenti në mënyrë të dukshme paraqiti kërkesën për kujdestarinë e vetme të vogëlushit të tyre, duke kërkuar ‘vizitim të arsyeshëm’ për aktorin fitues të çmimeve.

‘Al dhe Noor kanë punuar me sukses së bashku dhe kanë arritur marrëveshje reciproke në lidhje me fëmijën e tyre Roman. Ata janë bashkë. Ata nuk janë ndarë.’

Aktori i Scarface nuk është vetëm babai i foshnjës Roman, por edhe vajza, Julia, 33 vjeç, të cilën ai e ndan me Jan Tarrant, si dhe binjakët Anton dhe Olivia, 22 vjeç, të cilët i mirëpriti me Beverly D’Angelo.

Në të kaluarën, ylli ishte i lidhur më parë me të famshëm të tjerë si Diane Keaton, Jill Clayburgh dhe gjithashtu Penelope Ann Miller.

Noor ishte gjithashtu i lidhur me aktorin Clint Eastwood, tani 93 vjeç, në vitin 2019 dhe ishte në lidhje me Mick Jagger si dhe me miliarderin Nicolas Berggruen.

Në fillim të këtij muaji, Alfallah u pa duke shijuar një natë me ish-in e saj, Berggruen, teksa ndoqën një koncert Sting së bashku në Los Anxhelos në Hollywood Bowl. Dalja me sa duket ishte e para e tyre që nga fillimi i vitit 2020.

Ajo ngarkoi një video nga koncerti në historitë e saj në Instagram teksa dokumentoi momente të veçanta nga nata.