Gruaja e Courtois dhe ish-oficerja e izraelit sulmon mbështetësit e Hamasit: Ata mbështesin çnjerëzimin

Michelle Gerzing po lufton "betejën" e saj për mbështetjen e Izraelit në luftën me Hamasin përmes mediave sociale.









Modelja izraelite e cila është e martuar me një prej portierëve më të mirë në botë, Timbor Courtois të Real Madridit, ka postuar vazhdimisht për luftën dhe duke fajësuar Hamasin.

“Mbështetja e Hamasit mbështet çnjerëzimin”, shkruan Michelle në rrjetet sociale, duke e përshkruar atë si një “grup terrorist që është kundër kujtdo që nuk u ngjan atyre, qoftë i bardhë, homoseksual apo hebre”.

Veç kësaj, modelja pohon në rrjetet sociale: “Të gjithë ata që njoh njohin dikë që është vrarë, zhdukur apo plagosur ditët e fundit. As që mund ta imagjinoj se çfarë po bëjnë me rrëmbyesit, duke i mbajtur peng brenda Gazës. Kthejini familjet në shtëpi! Dhe me siguri! Kjo nuk ka të bëjë me Palestinën apo Izraelin, ka të bëjë me njerëzimin. Hamasi është një organizatë terroriste që vret këdo që i pengon, madje edhe ata që janë palestinezë”.

Michelle, e cila ka lindur në vitin 1997 në Izrael, e filloi karrierën e saj si modele si adoleshente. Në moshën 18-vjeçare, megjithatë, ajo u ndal dhe shërbeu për 2 vjet si oficere në Marinën izraelite.

“Shërbimi ushtarak më dha shumë disiplinë dhe i dëshmova vetes se jam shumë më e fortë nga sa mendojnë njerëzit. Ka qenë periudha më e mirë e jetës sime, por edhe më e vështira”, kishte thënë ai për dy vitet që ishte në Marinë.

Gruaja e bukur e Courtois komandonte një anije shpëtimi dhe kishte 15 burra nën komandën e saj.

Për vite me radhë nuk kishte oficere femra të Marinës dhe Michelle theu… themelimin dhe tregoi se një grua mund ta bënte mirë punën e një burri. “Nuk pashë shumë nga familja dhe miqtë e mi, më mungonin pushimet, ditëlindjet dhe udhëtimet. Por ajo që bëra ishte aq e rëndësishme sa u ndjeva shumë krenare. Takova shumë njerëz të mrekullueshëm, të cilët tani janë miq shumë të mirë. Theva të gjitha stereotipet e të qenurit një grua duke bërë ‘punë mashkullore’ dhe i dëshmova vetes se jam e aftë dhe se jam shumë më e fortë nga sa mendojnë njerëzit”, vuri në dukje Michelle.

