Habit ish-sulmuesi i Kombëtares: Kjo skuadër është më e forta e të gjitha kohërave

Altin Rraklli e cilëson Kombëtaren më të fortë të të gjitha kohërave, këtë skuadër që sot pothuajse ka siguruar Europianin.









Ish-sulmuesi i shquar i Kombëtares nuk i referohet vetëm nivelit ku luajnë lojtarët, por pjekurisë që ata tregojnë në fushë. Në një intervistë ekskluzive për “Panorama Sport”, ai thotë se ka marrë oferta që tani nga televizionet gjermane për t’i komentuar ndeshjet e Kombëtares shqiptare në Europian. Me zërin e ngjirur, atij i duhet të bëjë një sforco për ta kuptuar se çfarë thotë në telefon.

“Më iku zëri ngaqë bërtita për golat”, thotë kavajasi me një ton krejtësisht ndryshe nga ai që jemi mësuar ta dëgjojmë.

Çfarë note do t’i vinit Kombëtares?

Notën më të lartë. Kjo është Kombëtarja më e mirë që kemi pasur ndonjëherë. Është më e forta pa diskutim.

Pse?

Sepse janë një grup unik. Kanë shumë cilësi. Por megjithëse ata e dinë se kanë shumë cilësi, sakrifikojnë aq shumë saqë i trullosin kundërshtarët dhe nuk u lënë hapësira. Më pëlqen shumë kjo gjë. Por e përsëris, kanë shumë cilësi.

Ju jetoni në Gjermani, a i keni marrë masat se ku do t’i shikoni ndeshjet?

Mezi po i pres të vijnë në “shtëpinë time të dytë”. Do t’i ndjek me gjithë familjen në të gjitha stadiumet ku do të luajnë. U pa puna, do t’i zë derën Shulkut për bileta në të gjitha ndeshjet…(qesh)

A është e kualifikuar Shqipëria tani, sipas jush?

Pse, ju mendoni që ne nuk do të marrim një pikë me Moldavinë apo me Ishujt Faroe? Dakord, profesionalizmi dhe matematika na kërkon që të jemi profesionistë deri në fund, por unë mendoj se nuk ka më diskutim. Natyrisht, duhet t’u bëjmë hyzmetin ndeshjeve që kanë ngelur për të mos cenuar këtë atmosferë fantastike, por nuk besoj se diskutohet më kualifikimi. Do të më pëlqente shumë që po me të njëjtin mentalitet të luheshin edhe dy ndeshjet e radhës, sepse është e rëndësishme për grupin dhe për atë që na pret në të ardhmen.

INTERVISTËN E PLOTË MUND TA LEXONI NË VERSIONIN PRINT TË GAZETËS PANORAMA SPORT

JETMIR HALILAJ-PANORAMASPORT.AL