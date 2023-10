Netanyahu takohet me ushtarët izraelitë: A jeni gati për fazën tjetër? (Video)

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu vizitoi sot ushtarët izraelitë të dislokuar jashtë Rripit të Gazës, njoftoi zyra e tij, duke publikuar një video të takimit.

Netanyahu dëgjohet duke pyetur ushtarët: “A jeni gati për fazën tjetër? Faza tjetër po vjen”.

Shikoni videon e vizitës së Netanyahut tek ushtarët izraelitë jashtë Rripit të Gazës:

Ai nuk ka dhënë më shumë detaje në video, ku vetëm shihen ushtarët duke tundur kokën në përgjigje të pyetjes së tij.

Palestinezët ikin masivisht nga veriu i Gazës.

Ndërkohë, mijëra palestinezë po ikin nga Rripi verior i Gazës përpara një operacioni tokësor të pritshëm izraelit në zonë, ndërkohë që Izraeli vazhdon sulmet ajrore dhe thotë se do të mbajë dy vendkalime të hapura për lëvizjen e popullsisë në jug.

Izraeli u kishte dhënë kohë banorëve deri të shtunën në mëngjes që të largoheshin. Duke qenë se ky afat po përfundonte, ai tha se mund të garantonte lëvizjen e tyre të sigurt nëpër dy rrugë deri në orën 16.00 (koha lokale dhe koha e Greqisë).

Forcat izraelite të grumbulluara rreth enklavës palestineze po “përgatiten për fazën tjetër të operacioneve”, tha zëdhënësi i ushtrisë nënkoloneli Jonathan Conricus.

Shikoni video dhe foto të civilëve që largohen nga Gaza:

Gazans continue evacuating the north of Gaza to the south. pic.twitter.com/wklYcxo7VW

— Clash Report (@clashreport) October 14, 2023