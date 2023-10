Numërimi mbrapsht për sulmin tokësor izraelit në Gaza, mijëra izraelitë presin dritën jeshile nga këshilli i luftës!

Lufta në Izrael po i afrohet pikës së saj më kritike të kthesës, tetë ditë pas sulmit të Hamasit që i kushtoi jetën më shumë se 1300 izraelitëve.









Ushtria izraelite është rreshtuar në kufirin me Rripin e Gazës, gati për të nisur operacionin tokësor në enklavën palestineze sapo të marrë dritën jeshile nga qeveria. Komuniteti ndërkombëtar po i shikon me frymëmarrje zhvillimet në Gaza, pasi përveç operacioneve ushtarake, zhvillimet në rajon do të përcaktohen edhe nga lëvizjet në tabelën diplomatike të shahut. Dje, Teherani i dërgoi tashmë një mesazh të qartë mbështetjeje Hamasit, duke lënë të kuptohet se ka të ngjarë të përfshihet së bashku me Sirinë dhe Hezbollahun e Libanit nëse fillon sulmi tokësor izraelit në Gaza.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu vizitoi të shtunën ushtarët e dislokuar jashtë Rripit të Gazës. Zyra e tij publikoi gjithashtu një video të takimit në të cilën dëgjohet Netanyahu duke pyetur ushtarët: “A jeni gati për fazën tjetër? Faza tjetër po vjen”.

עם הלוחמים שלנו בעוטף עזה, בקו החזית. כולנו מוכנים. (צילום: אבי אוחיון, לע״מ) pic.twitter.com/TiGzHcWhPK — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 14, 2023

Të shtunën vonë mbrëma dhe ndërsa Tel Avivi u vu nën zjarr të ri nga raketat e Hamasit, kryeministri Benjamin Netanyahu thirri një takim të Këshillit të Luftës për të vlerësuar situatën. Në takim morën pjesë ministri i Mbrojtjes Yoav Galland, ministri i Çështjeve Strategjike Ron Dermer, Benny Gantz dhe krerët e ushtrisë dhe shërbimeve të inteligjencës.

Pak para mbledhjes së Këshillit të Luftës, Forcat e Armatosura izraelite kishin njoftuar se IDF kishte goditur 1000 pozicione strategjike të Hamasit në Gaza që nga fillimi i Operacionit Shpata e Hekurt.

Situata në Gaza është tragjike për shkak të bombardimeve të vazhdueshme pasi më shumë se 2,200 palestinezë kanë vdekur sipas Al Jazeera, ndërsa komandanti i spitalit në Gaza raportoi se rreth 35,000 njerëz janë strehuar në spital!

Me Gazën pa ujë dhe energji elektrike, udhëheqësi i Hamasit Ismail Haniya tha se palestinezët nuk i janë bindur ultimatumit izraelit dhe nuk po e lënë Gazën për t’u bërë refugjatë në Egjipt.

Gishti në këmbëzë

Ushtria izraelite është në gatishmëri të plotë për të nisur një operacion tokësor në Gaza së bashku me sulmet ajrore dhe detare.

Në një konferencë të Ministrisë së Jashtme izraelite për gazetarët të shtunën pasdite, zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Peter Lerner, ndër të tjera tha se ushtria është plotësisht e përgatitur për të vazhduar një operacion tokësor në Gaza. “Ushtria dhe rezervat janë mbledhur. Ne jemi gati të vazhdojmë sa më shpejt që qeveria të na kërkojë”.