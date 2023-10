Pesë gjëra që ndryshojnë pas të 50-ave, çfarë duhet të keni kujdes

Kalimi në moshën e mesme do të lërë gjurmë në jetën seksuale të çdo mashkulli, por për disa do të jetë më intensiv. Do të sjellë ndryshime përtej uljes së dëshirës seksuale dhe, sipas ekspertëve, shumë do të habiten kur shohin penisin e tyre të ndryshojë apo edhe të zvogëlohet.









Disa do ta kenë gjetur tashmë këtë dhe të tjerë mund të kenë frikë nga mendimi i ndryshimeve që do të vijnë. Megjithatë, nuk është rregull i përgjithshëm dhe as një gjendje e pakthyeshme, thotë Dr. Denise Asafu-Adjei, drejtoreshë e Departamentit të Mjekësisë Riprodhuese Mashkullore dhe Asistent Profesor i Urologjisë në Loyola Medicine në Çikago, duke shpjeguar se çfarë ndodh me penisin me plakjen. dhe si mund të trajtohet.

Ereksione më të lirshme

Ndryshimet në indet e penisit në masë të madhe shkaktojnë një ereksion më të lirë, pasi ai tkurret dhe humbet elasticitetin me kalimin e kohës. Megjithatë, një mënyrë jetese jo e shëndetshme dhe abstenimi nga seksi mund të ketë një efekt negativ në ereksion . Sipas ekspertit, penisi është si një muskul që përderisa nuk ushtrohet, indi i tij humbet elasticitetin.

Sa i përket ndërhyrjeve që mund të mundësojnë ereksione të forta, ato përfshijnë stërvitjen, një dietë të shëndetshme, mbajtjen e një peshe të shëndetshme si dhe kolesterolin dhe presionin e gjakut në nivele të mira, kufizimin e alkoolit dhe shmangien e duhanit.

Më shumë shanse për mosfunksionim erektil

Së bashku me 40 vjen deri në 40% mundësi për mosfunksionim erektil. Rreziku më pas rritet me 10% për çdo dekadë, sipas hulumtimeve të mëparshme në Andrologjinë Përkthimore dhe Urologjinë. Me rritjen e moshës, rriten edhe shanset për sëmundje që prekin enët e gjakut si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare, kolesteroli i lartë dhe hipertensioni, faktorë rreziku për mosfunksionimin erektil.

Gjithashtu vendimtar do të jetë roli i testosteronit, hormoni i përfshirë në prodhimin e spermës, dëshirën seksuale dhe shëndetin e muskujve dhe kockave, nivelet e të cilit bien me kalimin e moshës. Reduktimi i testosteronit do të ndikojë gjithashtu në ereksion.

Megjithatë, ajo që çdo mashkull duhet të mbajë mend, vëren Dr. Asafu-Adjei, është se disfunksioni erektil nuk është asgjë për t’u turpëruar, është më i zakonshëm nga sa mendojmë zakonisht dhe mund të trajtohet me ilaçe dhe duke adoptuar një mënyrë jetese të shëndetshme.

Ndjeshmëri e reduktuar

Kjo është një simptomë që prek kryesisht meshkujt që kanë diabet të tipit 2 dhe, nëse mbetet i parregulluar, shkakton dëmtim të enëve periferike dhe nervave duke shkaktuar ulje të ndjeshmërisë.