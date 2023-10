VIDEO/ Panik për pornostaren që mbështet Mançester Sitin, i bie të fikët pasi “mbytet” nga ylli i ringut

Një ngjarje e frikshme ka ndodhur për yllin e pornos, Eli Bruki, e cila ishte pjesë e një evenimenti boksi. Ajo po bënte një intervistë me yllin e ringut, Dilion Denis, i cili i demonstroi live stilin e tij të mbytjes për t’i bërë kundërshtarët të dorëzohen.

Dillon Danis puts Elle Brooke to sleep! CHOKES OUT!!

I’ll come to your hotel next & do it harder! @dillondanis @ellebrookeuk #DillionDanis #ElleBrooke #Misfitsboxing #Misfits #Boxing pic.twitter.com/qRIeCjJzR5

— Fearce (@fearce2099) October 14, 2023