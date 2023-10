“Eno ik, do të shkatërrojmë”/ Pas “sherrit” me Luizin, Eno Popin e pret një tjetër situatë. Moderatori bie pre e një kamera të fshehtë!

Moderatori i njohur Eno Popi ishte i ftuar në emisionin “Wake Up” nga ku hodhi disa kunja për këngëtarin Luiz Ejlli.









“Dhe do të jetë i shoqëruar nga fisi i gruas”.- u shpreht Eno.

Por as Eno dhe asnjeri nuk e priste bujën e madhe që bëri batuta në fjalë.

Marr shkas nga kjo zhurmë mediatike, dy vëllezërit Donald dhe Romeo Veshaj në bashkëpunim m Olta Gixharin kanë vendosur ti bëjnë një kamera të fshehtë gazetarit.

Çdo gjë filloi kur Olta Gixhari thërret Eno Popin për një kafe.

Teksa si fillim moderatori dha përshtypjet e tij për filmin ku tha se Sara Hoxha e kishte surprizuar ai akoma nuk e dinte se çfarë e priste.

Kur Olta e pyet për vajzën e tij aty plani ishte në rrjedhën e duhur, teksa ai i tregon se ajo ndodhet ne Toronto dhe e sheh shumë rrallë, aktorja me të qeshura i thotë: “Aaa! Në Kanada, mos doje të thoje…”-referuar frazës që u tha nga Luiz Ejlli.

Koha kaloi dhe Olta gjen rastin ti tregoj Enos një mesazh kërcënimi që supozohet se e kishte marrë nga fansat e Luizit.

“Olta, mos e përmend me Luizin!!!!!! Po e përmende njëherë ti dhe Eno Popi për te mare fame, do tju shkatërroj!!! Ty, fisin tënd dhe fisin e Eno Popit… do ma dëgjosh zërin Te Komuna e Parisit…”- shkruhej në mesazhin e krijuar nga Olta dhe dy vëllezërit Veshaj.

Dhe për ti mbushur mendjen aktorja që është në habitatin e saj fillon dhe i trillon historinë e saj lidhur me ngjarjen.

“Unë jam me urdhër mbrojtje, kam frikë nëse e ke vënë re mua më sjell gjithmonë Dori këtu nuk rri asnjëherë vetëm”

Më tej Eno shprehet se e gjitha çka ai kishte thënë ishte keqkuptuar dhe keqinterpretuar.

“Unë e di si e kam thënë dhe jam shumë i qetë!”

Por e gjithë qetësia e Enos prishet kur punonjësja e lokalit e njofton për dëmin ë bërë.

“Makina jote është ajo?

Eno:Po

Punonjësja: Ta kanë shkatërruar

Eno del nga lokali dhe përballet me pamjet jo shume të këndshme pasi makina e tij përveç se ishte e mbushur me emra, nuk kishte asnjë nga gomat në vend.

Hidhërimi i tij nuk zgjati shumë sepse Romeo dhe Donaldi nxorën në dritë planin e tyre duke i treguar gazetarit se dëmin ia kishin bëra ata si një kamera e fshehtë.

Pavarësisht se Eno u shpreh se e kishte kuptuar planin pasi Olta për të ishte shumë e lexueshme ajo çfarë shihet nga pamjet e transmetuara nuk tregon të njëjtën gjë.

/ “Më lër të flas”