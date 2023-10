Gati lufta tjetër? Blinken paralajmëron zyrtarët amerikan: Azerbajxhani mund të pushtojë Armeninë në javët e ardhshme

Sekretari i Shtetit Antony Blinken paralajmëroi një grup të vogël ligjvënësish javën e kaluar se departamenti i tij po ndjek mundësinë që Azerbajxhani së shpejti të pushtojë Armeninë, sipas dy personave të njohur me bisedën.









Thirrja tregon thellësinë e shqetësimit në administratën për operacionet e Azerbajxhanit kundër një rajoni të shkëputur në perëndim të vendit dhe mundësinë e përhapjes së konfliktit, citon Politico.

Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev i ka bërë thirrje më parë Armenisë që të hapë një “korridor” përgjatë kufirit të saj jugor, duke lidhur Azerbajxhanin kontinental me një enklavë që kufizohet me Turqinë dhe Iranin. Aliyev ka kërcënuar se do ta zgjidhë çështjen “me forcë”.

Në një telefonatë të 3 tetorit, ligjvënësit i kërkuan Blinken masat e mundshme kundër Aliyevit në përgjigje të pushtimit të vendit të tij në rajonin e Nagorno-Karabakh në shtator, thanë njerëzit, të cilëve iu dha anonimiteti për të diskutuar thirrjen e ndjeshme.

Blinken u përgjigj se Departamenti i Shtetit po shikonte rrugë për ta mbajtur Azerbajxhanin përgjegjës dhe nuk po planifikon të rinovojë një heqje dorë prej kohësh që lejon SHBA-në të ofrojë ndihmë ushtarake për Baku. Ai shtoi se shteti pa një mundësi që Azerbajxhani të pushtonte Armeninë jugore në javët e ardhshme.

Megjithatë, Blinken shprehu besimin për bisedimet diplomatike në vazhdim midis Armenisë dhe Azerbajxhanit me ligjvënësit demokratë, mes tyre përfaqësuesit Nancy Pelosi dhe Anna Eshoo nga Kalifornia dhe Frank Pallone nga Nju Xhersi.

Dy persona të tjerë konfirmuan se ka ndodhur një konferencë për situatën në Azerbajxhan, por nuk dhanë detaje.

Në një deklaratë, Departamenti i Shtetit nuk pranoi të komentojë thirrjen, por theksoi përkushtimin e departamentit për “sovranitetin dhe integritetin territorial të Armenisë” dhe zgjidhjen e konfliktit përmes “bisedimeve të drejtpërdrejta”.

Vendimi për të pezulluar rinovimin e heqjes dorë është gjithashtu tregues. Çdo vit që nga viti 2002, SHBA-ja ka lëshuar heqjen dorë, duke e lejuar atë të anashkalojë një dispozitë të Aktit të Mbështetjes së Lirisë që ndalon SHBA-në të ofrojë ndihmë ushtarake për Azerbajxhanin në dritën e mosmarrëveshjeve të vazhdueshme territoriale me Armeninë. Heqja dorë ka skaduar në qershor dhe shteti më parë nuk kishte dhënë asnjë shpjegim se pse nuk kishte kërkuar ende një rinovim

Që nga konferenca, Pallone ka thënë publikisht se ai është i shqetësuar se Azerbajxhani mund të pushtojë së shpejti. “Aliev po ecën përpara me objektivin e tij për të marrë Armeninë Jugore”, shkroi Pallone të mërkurën në Twitter, duke argumentuar se “regjimi i tij është trimëruar pasi është përballur me pak pasoja” për pushtimin e Nagorno-Karabakut.

Inkursioni ushtarak i Azerbajxhanit në atë rajon muajin e kaluar bëri që më shumë se 100,000 armenë etnikë që jetonin në Nagorno-Karabakh të largoheshin. Udhëheqësit lokalë kapitulluan si pjesë e një dorëzimi të ndërmjetësuar nga Rusia dhe ranë dakord të shpërndanin shtetin e tyre të panjohur prej tre dekadash. Forcat e Azerbajxhanit që atëherë kanë arrestuar më shumë se një duzinë ish-udhëheqës.

Në një deklaratë të 20 shtatorit, Blinken tha se ishte “thellësisht i shqetësuar nga veprimet ushtarake të Azerbajxhanit” dhe deklaroi se “përdorimi i forcës për të zgjidhur mosmarrëveshjet është i papranueshëm”.

Por Nagorno-Karabaku nuk është mosmarrëveshja e vetme territoriale midis dy vendeve të Kaukazit. Baku ka propozuar një rrugë për në enklavën e Nakhiçevanit, e cila do të përshkojë rajonin jugor të Armenisë, Syunik, i njohur në Azerbajxhan si Zangezur, dhe do të mundësojë që trafiku rrugor të anashkalojë Iranin.

Aliyev ka thënë se “ne do të zbatojmë Korridorin Zangezur, pavarësisht nëse e dëshiron apo jo Armenia”.

“Në Armeni, kjo perceptohet si pretendime territoriale dhe një kërkesë për një korridor ekstraterritorial”, tha të mërkurën kryeministri armen, Nikol Pashinyan, në përgjigje të thirrjeve në rritje nga Ankaraja dhe Baku për të arritur një marrëveshje.

Ka pasur prej kohësh tensione në kufi: Në shtator të vitit 2022, Azerbajxhani nisi një sulm përtej kufirit për të kapur terrene strategjike të larta në lindje dhe jug të Armenisë. Kohët e fundit, më 1 shtator të këtij viti, tre ushtarakë armenë u vranë pasi Azerbajxhani ndërmori “masa hakmarrëse” në përgjigje të një sulmi të supozuar me dron.

Në një intervistë të mërkurën, Hikmet Hajiyev, këshilltari i lartë i Aliyev për politikën e jashtme, mohoi që Azerbajxhani të ketë pretendime mbi territorin armen. Ai tha se rreziku i konfliktit ishte i ulët sepse “dy javët e fundit kishin qenë javët më të qeta në historinë e marrëdhënieve armeno-azerbajxhane – nuk ka më ushtarë në llogore që shikojnë njëri-tjetrin” në vazhdën e veprimeve në Nagorno- Karabak.

“Azerbajxhani rivendosi atë që ligjërisht, historikisht dhe moralisht ishte e jona” me fushatën e tij të vetë-përshkruar “anti-terror” në rajon dhe nuk ka ndërmend të shtyjë në zonat de jure armene, shtoi ai.