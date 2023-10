“Këtë e dija vetëm nga nazistët”/ Ekspertët izraelitë të mjekësisë ligjore identifikojnë trupat e torturuar dhe të djegur nga Hamasi!

“Era më shkon drejt e në zemrën time”, tha rabini Israel Weiss, duke qëndruar përpara dhjetëra kontejnerëve të transportit në frigorifer, secila me 50 trupa. Ata që afrohen duhet të mbajnë maskë kundër erës.









Të shtunën në mbrëmje, ish-kryerabini ushtarak i ushtrisë izraelite u shpjegoi gazetarëve në bazën Shura, Ramla, 20 kilometra në jug të Tel Avivit, se si ai dhe kolegët e tij janë përpjekur të identifikojnë jo vetëm qindra viktima të masakrës së kryer nga Hamasi, më 7 tetor, por edhe kufomat e militantëve islamikë që i sulmuan.

Si kryerabin ushtarak nga viti 2000 deri në vitin 2006, Weiss ishte përgjegjës për identifikimin e ushtarëve të rënë izraelitë dhe organizimin e funeralit të tyre.

Kur skuadrat vrasëse të Hamasit – të identifikuar si terroristë nga SHBA-ja, BE-ja dhe Britania e Madhe – vranë më shumë se 1300 izraelitë, kryesisht civilë, në jug të Izraelit afër Rripit të Gazës, ai u kthye nga pensioni për të ndihmuar në identifikimin e trupave me njësinë e mjekësisë ligjore e ushtrisë izraelite, e cila shpesh është një sfidë përballë mizorive, dhe për t’i përgatitur ata për një funeral. Ekipi i tij përshkruan mizori të tilla si njerëz të djegur të gjallë, prerje të kokës dhe prerje të gishtërinjve dhe këmbëve.

Disa gjeneratorë për kontejnerët frigorifer tundin pandërprerë, duke ndërprerë heshtjen e ushtarëve të pranishëm. Dielli tashmë ka perënduar. Shabati, e shtuna, sapo ka kaluar.

Që nga tërheqja e Izraelit nga Gaza në vitin 2005, rabini nuk ka punuar në Shabbat – deri këtë javë.

“Nuk mund t’ju përshkruaj me fjalë se si është të shohësh një grua shtatzënë të cilës i është çarë barku dhe foshnja është nxjerrë jashtë”, Weiss, i cili shërbeu në rabinatin ushtarak për 30 vjet. “Unë e dija diçka të tillë vetëm nga nazistët”.

Shumë trupa ishin djegur, vazhdoi ai. Ekzaminimi mjeko-ligjor nga ekipi i tij tregoi se ata ishin ende gjallë kur u dogjën. “Ne gjetëm trupa të civilëve të moshuar. Atyre iu prenë të gjithë gishtat e dorës dhe këmbëve”.

Rreth 90 për qind e ushtarëve janë identifikuar deri më tani, por vetëm gjysma e civilëve, sipas rabinit.

Avigayil, e cila në jetën civile punon si eksperte IT, u thirr si rezervist. Për pesë vjet, ajo është duke u përgatitur për një ngjarje masive viktimash si kjo me ekipin e saj të identifikimit të kufomave. “Ne menduam se ishim të përgatitur, por nuk mund të ishim”, vuri në dukje 48-vjeçarja, me një aluzion të kujdesit. Shifrat janë shumë të larta. “Era e vdekjes është kudo”.

Ekipi i saj është përgjegjës vetëm për identifikimin e grave dhe punon gjatë gjithë kohës.

Avigayil renditi trajtimin mizor të bërë. “Ne pamë trupa të copëtuar. Njerëz të prerë kokën, një fëmijë i prerë. Shumë të shtëna në kokë, sikur të mos mjaftonte njëra. Një grua, sytë e së cilës u hodhën jashtë”.

Kolegia dhe rezervisti i saj Mayaan kujton: “Ne i shohim ata në faza abuzimi që edhe po t’i njihnim, as nuk do t’i njihnim”.

Dhe ata do të shihnin shenja që janë “thjesht torturë”, vazhdoi ajo.

Nëse trupat nuk mund të njihen nga fytyra e tyre, testet e ADN-së shpesh ofrojnë mjetin e fundit.

Mayaan, i cili zakonisht punon si dentist, tha se ekzaminimi mjeko-ligjor gjeti disa raste të përdhunimit.

Një nga personat që ajo identifikoi ishte një nga pacientët e saj. Fytyra e tij dallohej, por trupi i gjymtuar. “Sa herë që e shihja, mbyllja sytë dhe e imagjinoja në zyrën e dentistit tim”, tha 35-vjeçarja, duke u përpjekur të fliste mes lotëve.

“Ajo që pamë, nuk do të ndalemi kurrë së parëi”.