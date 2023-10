Kombëtarja, Ernest Muçi: Bullgaria? Nuk e shohim si miqësore, tifozët të vijnë në stadium

Ernest Muçi theksoi se të gjithë e kanë dashur shumë kualifikimin në Europian që në fillim të kualifikueseve. Në lidhje me duelin me Bullgarinë, I riu tha se nuk e shohin si miqësore dhe se duan të vazhdojnë festën e nisur ndaj Çekisë. Muçi ftoi edhe tifozët të shkojnë në “Air Albania” dhe ta mbështesin skuadrën kuqezi të martën.









“Çfarë e ka ndryshuar këtë skuadër? “Të them të drejtën të gjithë ekipi, të gjithë çunat kanë grintë që ne të shkojmë në Europian. Që nga fillimi I këtyre kualifikuesve, të gjithë kemi pasur këtë objektiv, kështu që të gjithë jemi shumë të lumtur që arritëm që të merrnim një fitore shumë të madhe me Çekinë. Do fokusohemi te këto dy ndeshjet e mbetura, që pse jo të jemi në vendin e parë të grupit”.

“Afeksioni i tifozëve dhe minutat e munguara? Normal jam shumë i lumtur që marr atë lloj afeksioni nga tifozët dhe nga njerëzit që më rrethojnë. Kështu që jam shumë i lumtur që jam pjesë e kësaj kombëtareje dhe afër këtyre çunave që më suportojnë edhe mua gjatë gjithë kohës”.

“Kalimi në një kampionat të madh? Për të ardhmen akoma nuk e di. Jam akoma në gjysmën e këtij fillimi kampionati, kështu që duhet të fokusohem akoma. Nuk e di nëse është mundësia, gjithmonë egoja e futbollistit është që të luajë në një kampionat sa më të fortë. Shpresoj që të jap më të mirën dhe të bëhet diçka e mirë”.

“Sfida me Bullgarinë? Të them të drejtën këtë ndeshje nuk e shikojmë shumë miqësore, e shikojmë më shumë si një ndeshje zyrtare. Shpresoj që të luajmë sa më mirë dhe të paraqitemi sa më mire përballë tifozëve tanë. Kështu që do të jetë një ndeshje që do luftojmë shumë dhe do të duam që ta fitojmë”.

“Si e gjen veten Muçi brenda këtij ekipi? Ndihem shumë mirë. Ky ekip ka një harmoni shumë të mire mes çunave të rinj dhe lojtarëve me eksperiencë. Kjo duket edhe në fushë dhe jashtë saj sillemi shumë mirë me njëri-tjetrin. Atmosfera është shumë e mirë dhe unë ndihem shumë mirë brenda këtij grupi”.

“Çfarë jut ha Silvinjo në takim pas dygolëshit kundër Aston Villës? Të them të drejtën, përveç komplimenteve kemi folur se si mund të përmirësohem unë si futbollist. Ai më ka ndihmuar që nga hera e parë që jam grumbulluar këtu në Kombëtare. Është një trajner shumë I mirë dhe të gjithëve na ndihmon të bëjmë mirë në klubet tona dhe te Kombëtarja”.

“Mesazhet e polakëve, pas fitores me Çekinë? Te ekipi im edhe për fitoren që bëmë kundër Çekisë shumë nga lojtarët më thanë: Faleminderit që fituat. Edhe unë jam shumë I lumtur që tek ekipet tona kemi krijuar një lloj afeksioni. Për ne është shumë gjë e mirë”.

“Ftesa për tifozët për ndeshjen ndaj Bullgarisë? Shpresoj që shumë tifozë të vijnë dhe të na shikojnë. Ne do të japim më të mirën në këtë ndeshje, të vazhdojmë festën për fitoren me Çekinë. Tani duhet të fokusohemi te Bullgaria”.

“Golat e bukur të Jasir Asanit, më parë i keni shënuar edhe ju? Shpresoj të ndodhë, që të shënoj edhe unë në krahun tjetër. Jam shumë i lumtur për Asanin, që po bën shumë mire. Edhe e meriton. Shpresoj që një ditë dhe unë të bëhem pjesë e kësaj”, përfundoi Muçi.