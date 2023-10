Mënyra e sigurt për të përmirësuar libidon, ereksionin dhe frekuencën e marrëdhënieve

Gjithnjë e më shumë po bëhen studime që kërkojnë arsyet e rënies së aktivitetit seksual të vërejtur vitet e fundit, si dhe mënyrat për ta kthyer këtë prirje.









Me një shumicë të madhe, në fakt, këto studime tregojnë se ushtrimet fizike forcojnë epshin dhe shpesh rrisin frekuencën e marrëdhënieve. Në mënyrë indikative po përmendim disa prej tyre.

Studiuesit nga Universiteti i Masaçusets pyetën 1709 burra mbi moshën 40 vjeç për stilin e tyre të jetesës dhe kënaqësinë seksuale. Ata që ushtroheshin raportuan se kishin seks më të mirë dhe kishin më pak probleme seksuale.

Një ekip tjetër hulumtues nga Universiteti i Kalifornisë shqyrtoi jetën seksuale të 78 burrave me një moshë mesatare 48 vjeç, të cilët ishin ulur. Shkencëtarët i urdhëruan këta burra të fillojnë të ushtrojnë, duke bërë shëtitje të gjata që zgjasin rreth një orë, katër herë në javë. Pas nëntë muajsh, gjendja fizike e burrave u përmirësua ndjeshëm, ashtu si edhe jeta e tyre seksuale. Ata kishin epsh më të madh, zgjim më të lehtë dhe më të madh, frekuencë të shtuar seksuale, orgazma më intensive dhe kënaqësi më të madhe seksuale.

Shkencëtarët nga Singapori regjistruan 90 burra obezë, me një moshë mesatare 44 vjeç, në programe ushtrimesh me intensitet të ulët ose mesatar. Gjashtë muaj më vonë, secili grup pjesëmarrësish raportoi se kishte seks më të mirë, me meshkujt në grupin e ushtrimeve me intensitet të moderuar që tregonin përmirësim më të madh në krahasim.

Edhe ushtrimet fizike jo të forta, si joga, në fakt mund të përmirësojnë seksin, thonë studiuesit koreanë. Këta shkencëtarë ekzaminuan 41 gra të moshës 30-60 vjeç që kishin nivele të larta të kolesterolit, presionit të gjakut, sheqerit dhe triglicerideve. 20 prej tyre iu kërkua të merrnin pjesë në një program të butë yoga njëorësh dy herë në javë, ndërsa pjesa tjetër nuk bëri asgjë. Pas 12 javësh, grupi i jogës kishte më pak trigliceride, kolesterol, sheqer në gjak dhe presion të gjakut, dhe gjithashtu raportoi dëshirë dhe eksitim më të madh seksual, më shumë lubrifikim vaginal, më shumë seks dhe kënaqësi të përmirësuar seksuale. Prandaj, studiuesit nga Universiteti i Kolumbisë Britanike shqyrtuan studime të ndryshme mbi efektin e jogës dhe mbështetën teorinë tashmë të formuluar të “rritjes së seksualitetit”.

Në këtë pikë duhet të theksojmë se, sipas shkencëtarëve, vetëm ushtrimet me intensitet të moderuar përmirësojnë seksualitetin, ndërsa sportet shumë intensive dhe me intensitet të lartë ndoshta kufizojnë epshin. Më konkretisht, shkencëtarët nga Universiteti i Karolinës së Veriut ekzaminuan zakonet e stërvitjes dhe epshin e 1077 atletëve meshkuj, duke vënë në dukje se ushtrimet e rregullta me intensitet të moderuar rezultuan në maksimum të dëshirës seksuale. Anasjelltas, programet shumë të vështira, të tilla si maratonat ose noti në distanca të gjata, u provuan aq të lodhshme sa që përfundimisht reduktuan epshin dhe ndikuan negativisht në funksionin seksual.