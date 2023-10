Nusja kërcen me gjyshin e saj të moshuar në dasmë!

Sa prej nesh kanë dëshiruar të kishin, apo të kishim, në ditën e dasmës sonë njerëz të dashur që vdiqën herët? Të paktën një nuse arriti ta ndajë këtë ngjarje të madhe me gjyshin e saj të moshuar, duke jetuar me të disa momente që do t’i mbajë përgjithmonë në zemrën e saj.









Ngjarja më prekëse, kërcimi me të nën muzikën sfond të këngës “Ti je moj diell”, u kap në një video që u bë virale, me gjyshin e mbështetur butësisht mbi supet e mbesës së tij dhe dy brezat e ndryshëm nuk e fshehin emocionin e tyre. Na kujtoi një video, ndonëse me një ritëm shumë më të gjallë, nga një festival në Schinousa në verë, ku gjyshi dhe mbesa kishin krijuar një duet të këndshëm kërcimi.

Shikoni postimin e ri nga vallëzimi i dasmës së gjyshërve dhe nipit:

