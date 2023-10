Presidenti francez, Emmanuel Macron shtyn orën e pjesëmarrjes në Samitin e Procesit të Berlinit në Tiranë, zbulohet shkaku

Presidenti francez Emmanuel Macron do të shtyjë të hënën mbërritjen në Tiranë, ku do të merrte pjesë në një samit për Ballkanin, pasi u ndalua në Francë pas sulmit terrorist në Arras (Veri), ku mbeti i vrarë një mësues dhe për situatën në Lindjen e Mesme, njoftoi të dielën Pallati Elysee.









Presidenti francez pritej fillimisht në Shqipëri të hënën në mëngjes për të marrë pjesë në samitin e 9-të të Procesit të Berlinit, i cili mbledh së bashku liderë nga Ballkani Perëndimor dhe disa vende evropiane për të promovuar dialogun politik, bashkëpunimin dhe pajtimin në rajon, si dhe afërsinë me Bashkimi Evropian, raporton AFP.

“Duke pasur parasysh kontekstin kombëtar dhe ndërkombëtar”, ai do të mbërrijë në kryeqytetin shqiptar vetëm të hënën vonë pasdite për pjesën dypalëshe të vizitës së tij, e cila do të zgjasë deri të martën, sqaroi presidenca franceze. Ai do të përfaqësohet në samitin ballkanik nga Sekretarja Franceze e Shtetit për Evropën, Laurence Boone.

Një minutë heshtje do të mbahet të hënën në orën 14:00 (12:00 GMT) në ndërtesat e shkollave, në shenjë respekti për viktimat e sulmeve në shkolla, pas vrasjes së një mësuesi francez të premten, i cili u godit me thikë për vdekje nga një ish-nxënës i radikalizuar në Arras, në veri të vendit.

Situata në Lindjen e Mesme është gjithashtu në qendër të shqetësimeve të qeverisë franceze, pasi Izraeli vazhdon përgatitjet për një ofensivë tokësore në Rripin verior të Gazës në përgjigje të sulmit të paprecedentë terrorist të nisur nga Hamasi kundër shtetit hebre më 7 tetor.

Emmanuel Macron i rriti bisedimet e tij me liderët e huaj të shtunën, duke i kërkuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit egjiptian Abdel Fattah al-Sissi që të hapin një korridor humanitar në Gaza, nëpërmjet Rafah, për “evakuimin e bashkatdhetarëve tanë”, disa prej të cilëve ata sipas autoriteteve, ende ka shumë të ngjarë të mbahen peng nga Hamasi.

Numri i qytetarëve francezë të vrarë në sulmet e paprecedentë të lëvizjes islamike palestineze kundër Izraelit vazhdoi të rritet, me gjithsej 17 të vdekur dhe 15 të zhdukur.

Të shtunën, Elysee i kërkoi lëvizjes së fuqishme të armatosur pro-iraniane Hezbollah dhe Teheranit që “të qëndrojnë jashtë konfliktit (…) për të shmangur hapjen e një fronti të dytë në rajon”.