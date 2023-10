Sulmet e Izraelit, më shumë se 1000 njerëz nën rrënoja në Gaza

Ekipi i mbrojtjes civile të palës palestineze pretendon se mbi 1000 njerëz raportohen të zhdukur nën rrënojat e ndërtesave të shkatërruara nga sulmet ajrore të Izraelit në Gaza.









Përmes një deklarate ekipi njofton se shumë të tjerë janë nxjerrë të gjallë nga rrënojat 24 orët e fundit pas sulmeve në ndërtesa.

Palestinezët nuk kanë qasje në ujë dhe ushqim, me një vendim të Qeverisë izraelite, pas sulmeve të grupit militant Hamas në tokën izraelite, më 7 tetor. Kësisoj mjekët në Gaza kanë paralajmëruar se mijëra persona mund të vdesin në spitalet e mbushura me persona të plagosur, pasi ka nisur të vërehet mungesa e produkteve bazike. Spitalet në Gaza pritet të mbesin pa naftë për gjeneratorë brenda dy ditëve, dhe kështu do të rrezikohet jeta e mijëra pacientëve, sipas agjencive të Kombeve të Bashkuara.