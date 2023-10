Tensionet Kosovë-Serbi, Rama: Samiti i Procesit të Berlinit s’është vendi për zgjidhje konfliktesh bilaterale! Ka hapësirë për diskutim

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar në konferencën e përbashkët për mediat me Presidenten e KE, se në Samitin e Procesit të Berlinit që do ta mbahet nesër, nuk do të ketë një qëndrim për çështjen e Kosovës dhe Serbisë.









Sipas kryeministrit, Procesi i Berlini, është një proces që lidhet me nxitjen e vazhdueshme të rajonit drejt katër lirive të BE, dhe “nuk është për zgjidhjen çështjeve bilaterale”.

“Procesi i Berlini, është një proces që lidhet me nxitjen e vazhdueshme të rajonit drejt katër lirive të BE, të lëvizjeve të njerëzve, kapitaleve, mallrave dhe shërbimeve. Ky samit nuk është për zgjidhjen çështjeve bilaterale. Ne programin e samiti, dreka e punës e liderëve do ti kushtohet edhe marrëdhënieve fqinjësore në rajon. Pra hapësira për një diskutim të hapur mes te pranishmëve është e programuar por nuk është një samit që merr përsipër të gjej zgjidhje për çështje të tilla”, u shpreh Rama.