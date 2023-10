Trimëria e Vjedhur/ Investigimi i New-York Times: Vullnetarët e SHBA-së në Ukrainë që gënjejnë, shpërdorojnë dhe grinden bien pre e mashtrimeve financiare

Ata ishin me mijëra kur shkuan në Ukrainë, shumë prej tyre amerikanë që premtuan të sillnin përvojë ushtarake, para ose furnizime në fushën e betejës së një lufte të drejtë. Gazetat e vendlindjes përshëndetën angazhimin e tyre dhe donatorët i mbështetën me miliona dollarë.









Tani, pas një viti luftimesh, shumë nga këto grupe vullnetarësh të larguar nga shtëpia po luftojnë me veten e tyre dhe po minojnë përpjekjet e luftës. Disa kanë humbur para ose kanë vjedhur trimërinë. Të tjerët janë ‘veshur’ me bamirësi, ndërkohë që po përpiqen të përfitojnë nga lufta, tregojnë të dhënat.

Një nënkolonel marins në pension nga Virxhinia është në fokus të një hetimi federal të SHBA-së për eksportin potencialisht të paligjshëm të teknologjisë ushtarake. Një ish-ushtar i ushtrisë mbërriti në Ukrainë vetëm për t’u kthyer në tradhtar në Rusi. Një person nga Konektikati, i cili gënjeu për shërbimin e tij ushtarak, ka postuar përditësime të drejtpërdrejta nga fusha e betejës – duke përfshirë vendndodhjen e tij të saktë – dhe mburrej për aksesin e tij të lehtë në armët amerikane. Një ish-punëtor ndërtimi po harton një plan për të përdorur pasaporta false për të kontrabanduar luftëtarë nga Pakistani dhe Irani.

Dhe në një nga ndërthurjet më kurioze, një nga grupet më të mëdha vullnetare përfshihet në një luftë për pushtet që përfshin një person nga Ohajo, i cili pretendonte në mënyrë të rreme se kishte qenë edhe një marins amerikan dhe një ndihmës menaxher i LongHorn Steakhouse. Mosmarrëveshja përfshin gjithashtu një incident të vjetër në TV realitet australian.

Personazhe të tillë kanë një vend në mbrojtjen e Ukrainës për shkak të rolit të gjatë që Shtetet e Bashkuara kanë marrë: Administrata e Biden dërgon armë dhe para, por jo trupa profesionale. Kjo do të thotë se njerëzit që nuk do të lejohen askund afër fushëbetejës në një luftë të udhëhequr nga SHBA-ja janë aktivë në frontin ukrainas – shpesh me akses të pakontrolluar në armë dhe pajisje ushtarake.

Shumë nga vullnetarët që nxituan në Ukrainë e bënë këtë me vetëmohim dhe vepruan me heroizëm. Disa kanë humbur jetën. Të huajt kanë shpëtuar civilë, kanë ndihmuar të plagosurit dhe kanë luftuar egërsisht përkrah ukrainasve. Të tjerët mblodhën para për furnizime thelbësore.

Por në luftën më të madhe tokësore të Evropës që nga viti 1945, qasja e bëre vetë nuk bën dallim midis vullnetarëve të trajnuar dhe atyre që u mungojnë aftësitë ose disiplina për të ndihmuar në mënyrë efektive.

New York Times shqyrtoi më shumë se 100 faqe dokumente nga brenda grupeve vullnetare dhe intervistoi më shumë se 30 vullnetarë, luftëtarë, mbledhës fondesh, donatorë dhe zyrtarë amerikanë dhe ukrainas. Disa folën në kushte anonimiteti për të diskutuar informacione të ndjeshme.

Intervistat dhe hulumtimet zbulojnë një sërë mashtrimesh, gabimesh dhe grindjesh që kanë penguar lëvizjen vullnetare që filloi pas pushtimit të plotë të Rusisë në shkurt 2022, kur Presidenti Volodymyr Zelensky i Ukrainës bëri thirrje për ndihmë. “Çdo mik i Ukrainës që dëshiron t’i bashkohet Ukrainës për të mbrojtur vendin, ju lutemi të vini,” tha ai. “Ne do t’ju japim armë”.

Mijëra iu përgjigjën thirrjes. Disa iu bashkuan grupeve ushtarake si Legjioni Ndërkombëtar, të cilin Ukraina e formoi për luftëtarët e huaj. Të tjerë morën role në mbështetje ose mbledhje fondesh. Me Kievin, kryeqytetin e Ukrainës, nën sulm, kishte pak kohë për verifikimin e mbërritjeve. Kështu, njerëzit me të kaluar problematike, duke përfshirë të dhënat ushtarake të kuadrateve ose të fabrikuara, u ngulitën në Legjion dhe në një plejadë grupesh të tjera vullnetare.

E pyetur për këto probleme, ushtria ukrainase nuk adresoi çështje specifike, por tha se ishte në roje sepse agjentët rusë u përpoqën rregullisht të depërtonin në grupe vullnetare. “Ne hetuam raste të tilla dhe ia dorëzuam ato agjencive të zbatimit të ligjit,” tha Andriy Cherniak, një përfaqësues për inteligjencën ushtarake ukrainase.

“Një milion gënjeshtra”

Një nga amerikanët më të njohur në fushën e betejës është James Vasquez. Ditë pas pushtimit, z. Vasquez, një kontraktor i ndërtimit të shtëpive në Konektikat, njoftoi se po largohej për në Ukrainë. Gazeta e tij lokale tregoi historinë e një ish rreshteri të stafit të ushtrisë amerikane, i cili la pas punën dhe familjen e tij dhe mori një pushkë dhe një çantë shpine në vijën e parë.

Që atëherë, ai ka postuar video të fushës së betejës në internet, të paktën një herë duke transmetuar vendndodhjen e saktë të njësisë së tij për të gjithë, përfshirë palën kundërshtare. Ai e përdori historinë e tij për të kërkuar donacione. “Isha në Kuvajt gjatë Stuhisë së Shkretëtirës dhe isha në Irak pas 11 shtatorit”, tha zoti Vasquez në një video për mbledhjen e fondeve. Ai shtoi, “Kjo është një kafshë krejtësisht e ndryshme.”

Vasquez, në fakt, nuk u vendos kurrë në Kuvajt, Irak apo kudo tjetër, tha një zëdhënëse e Pentagonit. Ai u specializua në riparimet e karburanteve dhe elektrike. Dhe ai u largua nga Rezerva e Ushtrisë jo si rreshter siç pretendonte, por si një privat i klasit të parë, një nga gradat më të ulëta të Ushtrisë.

Megjithatë, zoti Vasquez kishte akses të lehtë në armë, duke përfshirë pushkët amerikane. Nga erdhën? “Nuk jam saktësisht i sigurt,” tha zoti Vasquez në një mesazh me tekst. Pushkët, shtoi ai, ishin “të reja, jashtë kutisë dhe ne kemi shumë”. Ai gjithashtu shkroi në Twitter se nuk duhet të shqetësohet për rregullat ndërkombëtare të luftës gjatë qëndrimit në Ukrainë.

Ai luftoi përkrah Ujqërve të Da Vinçit, një batalion i ekstremit të djathtë ukrainas, deri javën e kaluar, kur The Times pyeti për pretendimet e tij të rreme për shërbimin ushtarak. Ai çaktivizoi menjëherë llogarinë e tij në Twitter dhe tha se mund të largohej nga Ukraina sepse autoritetet kishin zbuluar se ai po luftonte pa një kontratë të kërkuar ushtarake.

Zoti Vasquez tha se ai kishte keqinterpretuar të dhënat e tij ushtarake për dekada. Ai e pranoi se ishte dëbuar nga ushtria, por nuk do të fliste publikisht përse. “Më është dashur të them një milion gënjeshtra për të ecur përpara”, tha zoti Vasquez në një intervistë. “Unë nuk e kuptoja se do të vinte deri në këtë.”

Grindjet publike

Legjioni Ndërkombëtar, i formuar me nxitim nga qeveria ukrainase, kaloi 10 minuta ose më pak duke kontrolluar të kaluarën e secilit vullnetar në fillim të luftës, tha një zyrtar i Legjionit. Kështu, një i arratisur polak, i cili ishte burgosur në Ukrainë për shkelje të armëve, mori një pozicion drejtues të trupave. Ushtarët i thanë The Kyiv Independent se ai kishte përvetësuar furnizime, kishte ngacmuar gratë dhe kishte kërcënuar ushtarët e tij.

Zyrtarët ukrainas fillimisht u mburrën me 20,000 vullnetarë të mundshëm të Legjionit, por shumë më pak të regjistruar. Aktualisht, janë rreth 1500 anëtarë në organizatë, thonë njerëz me njohuri për Legjionin. Shumica e vullnetarëve të huaj që luftojnë në Ukrainë, tashmë po bëhen pjesë e mashtrimit financiar nga autoritetet lokale vendase.

Disa janë luftëtarë me përvojë që punojnë si pjesë e Inteligjencës së Mbrojtjes të Ukrainës. Por ka pasur probleme të profilit të lartë. Një ish-privat i klasit të parë të ushtrisë, John McIntyre, u dëbua nga Legjioni për sjellje të keqe. Zoti McIntyre dezertoi në Rusi dhe së fundi u shfaq në televizionin shtetëror, i cili tha se ai kishte ofruar inteligjencë ushtarake për Moskën.

Dokumentet e brendshme tregojnë se Legjioni po lufton. Rekrutimi ka ngecur. Projekti Kundër Ekstremizmit me bazë në Uashington shkroi në mars se Legjioni dhe grupet e lidhura “vazhdojnë të shfaqin individë që shihen gjerësisht si të papërshtatshëm për të kryer detyrat e tyre”.

Malcolm Nance, një ish-kriptolog i Marinës dhe komentator i MSNBC, mbërriti në Ukrainë vitin e kaluar dhe bëri një plan për të sjellë rend dhe disiplinë në Legjion. Në vend të kësaj, ai u përfshi në kaos.