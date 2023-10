Aksident në Fier/ Përplasen dy motorë, tre persona të plagosur transportohen në spital

Tre persona janë plagosur pas një aksidenti në Fier. Sipas policisë në aksident janë përfshirë dy motorë, të cilët janë përplasur me njëri tjetrin.









Nga aksidenti janë dëmtuar dy drejtuesit e motorëve dhe një pasagjer, 14 vjeç. Të tre të plagosurit janë transportuar në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Fier/Informacion paraprak

Rreth orës 19:00, në fshatin Adë, Fier, motomjeti me drejtues një shtetas 17 vjeç është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin D. Z., 18 vjeç.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar 2 drejtuesit e motomjeteve dhe një pasagjer në njërin motomjet, 14 vjeç, të cilët ndodhen në spital, në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.