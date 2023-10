“Armë shumë e rrezikshme banderola..”! Protesta e të rinjve në bulevard, aktivisti: Gjykata Kushtetuese e njeh të drejtën e protestës dhe pa paralajmërim fare

Protesta e disa të rinjve përpara bulevardit ‘Dshëmorët e Kombit’ solli reagimin e autoriteteve policore në vend. Ngjarja ka ndodhur sot në ditën e mbledhjes së Samitit të Berlinit.









Si pasojë e këtij akti ka reaguar edhe aktivisti Ervin Goci. Me anë të një statusi në rrjetin social Meta, Goci kritikon veprimin e policisë dhe publikon edhe tre emrat e të rinjve të arrestuar.

Statusi i plotë

Diku para një ore e gjysmë afër Hotel Dajtit, komplet jashtë perimetrit të sigurisë, janë shoqëruar Arilda Lleshi, Adriatik Kurti dhe Arber Lleshi. Personat në fjalë kanë kërcënuar sigurinë e drejtuesve të BE me një banderole, ku teksti në të është konsideruar shume i rrezikshëm. Dhjetë polica duke kapur banderolën, e shtrëngonin tërë epsh që dikush nga bullistët mbi krye t’i shihte dhe t’u thotë “ju lumtë robota”. Gazetarja nga studio e kishte merakun se nga vijnë aktivistët, por nuk i intereson se me ç’të drejtë, e me çfarë protokolli nuk lejohet të hapet një banderole, kur Gjykata Kushtetuese e njeh të drejtën e protestës dhe pa paralajmërim fare.

Gazetarja, pasi i dha ushqim audiencës, nuk u mor më se ku i çuan tri aktivistët, si po trajtohen, a është dikush që i përfaqëson juridikisht, thjesht i tretën në harresë.

Madje dikush më thotë që kanë hequr dhe video. Këtë nuk e di, po do ta verifikoj.

Do bëja thirrje që një jurist, avokat, cilido qoftë, sipas ligjit ka të drejtë të interesohet për fatin e tyre, ndoshta janë dhe pa ushqim dhe të hedhur atje në ndonjë pocaqi.

Shpërndajeni sa mundeni që të paktën t’u japim zë aktivisteve që në lirinë e tyre ushtruan të drejtën e shenjtë e mospajtimit, të protestës.

Armë shumë e rrezikshme banderola..!