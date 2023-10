EURO 2024, kualifikuese/ Belgjika, Holanda dhe Portugalia në fushë. Titullarët

Luhen sonte në mbrëmje ndeshje të rëndësishme kualifikuese të Euro 2024. Portugalia (e kualifikuar) kryeson grupin J me 21 pikë, ndiqet nga Sllovakia me 13 pikë dhe Luxembourg me 11 pikë. Bosnje-Hercegovina gjendet në vendin e katërt me 9 pikë, sakaq Islanda ka 7 pikë dhe renditet e pesta. Në këtë grup zhvillohet takimet, Bosnje Hercegovina- Portugali, Luksemburg-Sllovaki dhe Islandë-Lihtejnshtejn.









Belgjikë-Suedi

Belgjika (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Tielemans, Carrasco; De Ketelaere, Lukaku, Bakayoko

Suedia 4-4-2): Olsen, Wahlqvist; Lindelof, Helander, Augustinsson; Svanberg, Cajuste, Ekdal. Forsberg; Kulusevski, Gyokeres.

Bosnje Hercegovina-Portugali

Bosnje Hercegovina (4-2-3-1): Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Cimirot, Stevanovic, Rahmanovic; Dzeko.

Portugali (4-3-3): Diogo Costa: Dalot, Ruben Dias, Inacio, Cancelo; Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Otavio; Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Leao

Në grupin B, takim i rëndësishëm dhe shumë me vlerë për një vend në Euro 2024 është ai mes Greqisë dhe Holandës.

Ndeshjet:

Bosnje Hercegovina- Portugali

Luxembourg-Slovakia

Iceland-Liechtestein

Greece-Netherlands

Gibraltar-Ireland

Belgium-Sweden