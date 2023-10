FOTO/ U aludua nga publiku se çifti janë drejt ndarjes, çfarë duhet të kuptojmë nga postimi i fundit i Sara Hoxhës

Pas pjesëmarrjes në premierën e filmit “Në Kuadër të Dashurisë”, ku u shfaq pa partnerin, publiku aludoi se marrëdhënia e Sara Hoxhës me Ledri Vulën është në krizë.









Dyshimet u shtuan më shumë teksa këngëtari nuk e mbështeti influenceren as në mënyrë virtuale.

Mirëpo ditën e sotme përmes një postimi në rrjetet sociale, Sara disi ka shtuar aludimime për marrëdhënien me Ledrin.

“Mediat sociale na japin një perceptim të aksesit në jetët e njerëzve pa pasur marrëdhënie me ta, kështu që ne mendojmë se i njohim njerëzit bazuar në atë që ata zgjedhin të ndajnë. Është një pamje e deformuar. Ka një milion shtresa për një person që nuk do të zbulohen kurrë nga postimet që ata bëjnë.”- shkruhet në postimin e fitueses së “Dancing with the Stars”.

Kujtojmë që nga lidhja e tyre disa vjeçare, çifti kanë edhe një vajzë së bashku Poem Blu.