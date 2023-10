Lufta në Izrael/ Këta janë 7 zyrtarët më të lartë të Hamasit të vrarë nga ushtria izraelite!

Izraeli ka arritur goditje të rëndësishme kundër Hamasit, duke vrarë figurat kryesore të organizatës terroriste, të cilët ishin pas masakrës së civilëve më 7 tetor. Një zyrtar i shtatë i lartë i Hamasit u vra, u njoftua të hënën mbrëma, nga ushtria izraelite gjatë sulmeve të saj në Rripin e Gazës. Duke paraqitur me video goditjet e tyre kryesore në objektet nëntokësore të Hamasit, izraelitët njoftuan në mënyrë specifike se kreu i shërbimit të përgjithshëm të inteligjencës së Hamasit tani ka vdekur.

Lista e viktimave të konsiderueshme në radhët e Hamasit po rritet. Mes të vrarëve ka anëtarë të krahut politik, si dhe ushtarak të lëvizjes islamike palestineze që sundon Gazën, sqaroi një zëdhënës i Forcave të Mbrojtjes izraelite.

Njoftimi emëron dy komandantë të Hamasit që dyshohet se ishin të përfshirë në masakrën e kryer në Izraelin jugor më 7 tetor. Përveç kësaj, një komandant përgjegjës për sigurinë në pjesën jugore të Rripit të Gazës u vra, shtoi ajo. Dy nga këta tre zyrtarë të lëvizjes islamike palestineze u vranë gjatë fundjavës.

Deklarata e ushtrisë izraelite përmend gjithashtu dy zyrtarë të lartë të Hamasit, të cilët thuhet se u vranë javën e kaluar, ministrin e financave të Hamasit, Jawad Abu Samala dhe Zakaria Abu Maamar, i cili thuhej se ishte përgjegjës për marrëdhëniet ndërkombëtare.

Izraeli akuzon Shamalla për menaxhimin e burimeve për militantët e Hamasit dhe udhëheqjen e operacioneve të Hamasit kundër Izraelit. Përveç kësaj, kreu i kontrollit të trafikut ajror në qytetin e Gazës u vra.

