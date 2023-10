Lufta në Izrael/ Tunelet sekrete të Gazës – si ndryshojnë nga tunelet e Al Kaedës dhe Viet Kongut!

Tunelet e panumërta nën Gaza njihen më së miri si kalime që përdoren për të kontrabanduar mallra nga Egjipti dhe për të nisur sulmet ndaj Izraelit.

Por ekziston një rrjet i dytë nëntokësor që Forcat Mbrojtëse të Izraelit i referohen si “Metroja e Gazës”. Është një labirint i madh tunelesh, sipas disa llogarive, shumë kilometra nën tokë, të përdorura për të transportuar njerëz dhe mallra, për të ruajtur raketa dhe municione të fshehura, dhe strehon qendrat e komandës dhe kontrollit të Hamasit, të gjitha larg syve kureshtarë të avionëve dhe mbikëqyrjes së IDF dronët.

Hamasi në vitin 2021 pretendoi se kishte ndërtuar gjithsej 500 kilometra tunele nën Gaza, megjithëse është e paqartë nëse ky numër ishte i saktë. Nëse është e vërtetë, tunelet nëntokësore të Hamasit do të ishin pak më pak se gjysma e gjatësisë së metrosë së Nju Jorkut.

“Është një rrjet shumë kompleks, shumë i madh tunelesh në një pjesë mjaft të vogël toke,” tha Daphne Richemond-Barak, një profesoresh në Universitetin Reichman të Izraelit dhe një eksperte për luftërat nëntokësore.

Është e paqartë se sa do t’i kushtojë Hamasit rrjeti i tunelit, i cili sundon brezin e varfër bregdetar. Përqindja është ndoshta e rëndësishme, si në aspektin e burimeve njerëzore, ashtu edhe të kapitalit.

Gaza ka qenë nën një bllokadë tokësore, detare dhe ajrore nga Izraeli, si dhe një bllokadë tokësore nga Egjipti, që nga viti 2007 dhe nuk besohet të ketë llojin e makinerive masive që përdoren zakonisht për të ndërtuar tunele nëntokësore. Ekspertët thonë se gërmuesit që përdorin mjete bazë ka të ngjarë të gërmojnë thellë nën tokë për të gërmuar rrjetin, i cili është i lidhur për energji elektrike dhe i përforcuar me beton. Izraeli ka akuzuar prej kohësh Hamasin për devijimin e betonit të destinuar për qëllime humanitare për të ndërtuar tunele.

Since 2007, Hamas has built over 1,300 tunnels in Gaza, some reaching depths of 30-40 meters, to protect their elements and conceal rocket batteries. pic.twitter.com/SHGV7ZFsOt

— Interesting Engineering (@IntEngineering) October 14, 2023