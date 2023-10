Luftoi për më shumë se 23 vjet me kancerin e gjirit, ndahet nga jeta aktorja Susan Somers

Susan Somers humbi betejën e saj të gjatë me kancerin vetëm një ditë para ditëlindjes së saj të 77-të. Aktorja vdiq të dielën herët në mëngjes në moshën 76-vjeçare.









Një deklaratë nga zëdhënësi i saj tha: “Susan Somers ndërroi jetë në shtëpi në orët e para të 15 tetorit. Ajo i mbijetoi një forme agresive të kancerit të gjirit për më shumë se 23 vjet. Susan ishte e rrethuar nga burri i saj i dashur, Alan [Hamel], djali i saj, Bruce dhe familja e saj e ngushtë.”

Përfaqësuesi i aktores vuri në dukje se familja e saj kishte planifikuar të mblidhej të hënën, që do të ishte ditëlindja e saj e 77-të. “Në vend të kësaj, ata do të festojnë jetën e saj të mrekullueshme dhe do të donin të falënderonin miliona fansat dhe ndjekësit e saj që e donin aq shumë. Një varrim familjar privat do të bëhet këtë javë, i ndjekur nga një shërbim përkujtimor muajin e ardhshëm”.

Suzanne Somers, best known for her roles on Three’s Company and Step by Step, has died. Tap here for details: https://t.co/0pUVBXbD0W pic.twitter.com/M1egBwKa7V — People (@people) October 15, 2023

Suzanne Somers ishte një aktore, autore, këngëtare dhe biznesmene amerikane. Ajo lindi më 16 tetor 1946 në San Bruno, Kaliforni, SHBA. Somers u bë më e njohur për rolet e saj televizive, veçanërisht si Chrissy Snow në serialin popullor të viteve 1970 Three’s Company. Ky rol i veçantë e bëri atë një figurë të shquar në kulturën pop amerikane në atë kohë.

Përveç karrierës së saj të aktrimit, Somers ka shkruar disa libra, duke përfshirë këtu dhe libra që lidhen me shëndetin, me tema të tilla si fitnesi, ushqimi dhe mjekësia alternative.