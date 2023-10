Rreziku i rritjes së azilkërkuesve/ Gjermania planifikon kontrolle të reja në kufijtë polakë, çekë dhe zviceranë

Gjermania po prezanton kontrolle shtesë në kufirin me Poloninë, Republikën Çeke dhe Zvicrën në një përpjekje të vazhdueshme për të frenuar fluksin e azilkërkuesve në vend.









Ministrja e Brendshme gjermane Nancy Faeser njoftoi të hënën se ajo ka njoftuar Komisionin Evropian për kontrollet e kufijve të brendshëm si një mënyrë për të “rritur luftën kundër kontrabandës dhe kufizimin e migracionit të parregullt”, sipas ministrisë së brendshme. Kontrollet e reja do të vihen në zbatim nga e hëna dhe fillimisht do të kryhen për 10 ditë, me mundësi zgjatje deri në dy muaj.

“Biznesi i kontrabandistëve po bëhet gjithnjë e më brutal dhe i paskrupullt”, tha Faeser. “Tani është e nevojshme të merren të gjitha masat e mundshme për të ndaluar këtë biznes mizor me jetët e njerëzve”.

Ky është hapi i fundit mes përpjekjeve të qeverisë gjermane për të goditur emigracionin ilegal dhe për të frenuar numrin në rritje të azilkërkuesve që hyjnë në Gjermani, shumë prej të cilëve tani po kalojnë kufijtë e Polonisë dhe Republikës Çeke.

Muajin e kaluar, Gjermania njoftoi kontrolle të përkohshme në kufijtë e saj lindorë me Poloninë dhe Republikën Çeke, dhe patrulla të përbashkëta me policinë nga Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke janë kryer përgjatë kufijve.

Futja e kontrolleve të reja të kufirit të brendshëm tani do t’i lejojë policisë federale të vendosë “të gjithë paketën e masave të policisë kufitare stacionare dhe të lëvizshme”, tha Faeser.

Gjermania tashmë ka kontrolle të palëvizshme kufitare me Austrinë, të cilat u prezantuan në vitin 2015 dhe që atëherë janë rinovuar periodikisht. Faeser rinovoi edhe një herë kontrollet kufitare me Austrinë të hënën.

Sipas ministrisë së brendshme, policia ka zbuluar 98,000 hyrje të paautorizuara në Gjermani deri më tani në vitin 2023, nga 92,000 në të gjithë vitin 2022.