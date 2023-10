Sulmi terrorist në Bruksel, kombëtarja e Suedisë ndërpret ndeshjen kundër Belgjikës

Sot në mbrëmje një akt terrorist ka ndodhur në Bruksel, ku një person i armatosur ka lënë të vdekur disa tifozë suedezë të cilët kishin ardhur për të parë ndeshjen mes Belgjikës dhe Suedisë, e vlefshme për kualifikueset e Euro 2024.









Pasi morën vesh lajmin tragjik, lojtarët suedezë kërkuan të mos dilnin në fushë për pjesën e dytë dhe pas një dialogu të gjatë me përfaqësuesit e UEFA-s, federatave përkatëse dhe autoritetet vendase, ndeshja u ndërpre me rezultatin 1-1. Me marrjen e vendimit, tifozëve iu kërkua të qëndronte brenda stadiumit, për të mos acaruar një situatë tashmë delikate.