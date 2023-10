Të shtëna me armë në Bruksel, dy të vdekur! Autori thirri “Allah akbar”

Një sulm i armatosur ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në Bruksel.

Sipas informacioneve të para një person i armatosur hapi zjarr në qendër të qytetit duke vrarë dy persona dhe duke plagosur një tjetër.

Autori i armatosur thuhet se ka bërtitur “Allahu Akbar”.

Raportet e mediave transmetuan video amatore që tregonin një burrë duke qëlluar disa herë pranë një stacioni duke përdorur një armë të madhe. Transmetuesit belgë thanë se dy viktimat ishin suedezë. Kombëtarja suedeze ishte planifikuar të luante me Belgjikën në stadiumin Heysel më vonë në mbrëmje, rreth 3 milje (5 kilometra) larg.

Zëdhënësja e policisë Ilse Vande Keere tha se oficerët mbërritën shpejt në vendngjarje dhe mbyllën lagjen e menjëhershme. Ajo nuk pranoi të jepte detaje mbi rrethanat e të shtënave.

Të shtënat erdhën në një kohë vigjilence të shtuar të lidhur me luftën e vazhdueshme Izrael-Hamas që ka rritur tensionin në disa vende evropiane.

#BREAKING | A man has just shot dead several people in Brussels, with what appears to be a Kalashnikov. The suspect is believed to be on the run. (concordant sources)#Bruxelles #Belgium #Belgique pic.twitter.com/slHYVW9rj6

