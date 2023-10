Telefonatë Mitsotakis-Erdogan për luftën e Izraelit me Hamasin!

Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka zhvilluar pak kohë më parë një bisedë telefonike me presidentin e Turqisë, Tayyip Erdogan.









Gjatë bisedës telefonike, sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, “të dy liderët diskutuan për zhvillimet e fundit pas sulmeve terroriste të Hamasit kundër Izraelit dhe situatën në Rripin e Gazës. Kryeministri nënvizoi nevojën për të shmangur një krizë humanitare dhe për të mos kërcënuar stabilitetin rajonal”.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok kaygı verici gelişme ile ilgili… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 16, 2023

Njoftimi i presidencës turke

Rrjedhimisht, sipas njoftimit të presidencës turke, “presidenti ynë Erdogan deklaroi se Turqia ka bërë të gjitha përpjekjet për t’i dhënë fund këtij procesi konfliktual, i cili mund të ketë pasoja jashtëzakonisht negative në shkallë rajonale dhe globale dhe do të vazhdojë. për ta bërë këtë”.

I gjithë njoftimi:

“Presidenti Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Gjatë bisedës, të dy palët shkëmbyen mendime për konfliktin mes Izraelit dhe Palestinës dhe shumë zhvillime shqetësuese, veçanërisht shkeljet e të drejtave të njeriut në rajon.

“Presidenti Erdogan deklaroi se Turqia ka bërë dhe do të vazhdojë të bëjë çdo përpjekje për t’i dhënë fund këtij procesi konfliktual, i cili mund të ketë pasoja jashtëzakonisht negative rajonale dhe globale.

Presidenti Erdogan deklaroi se vendet e rajonit duhet të përpiqen të ndalojnë konfliktet dhe shkeljet e të drejtave të njeriut përveç ruajtjes së paqes dhe t’i japin një mesazh botës në këtë drejtim dhe se do të ishte e drejtë që të merren masa që do t’i reduktonin reagimet në vend që t’i rrisnin ato. sa me shpejt te jete e mundur”.

Komunikimi Mitsotakis – Sisi: Shqetësim për përhapjen e krizës në Lindjen e Mesme

Kujtojmë se kryeministri Kyriakos Mitsotakis pati një bisedë telefonike me presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi të dielën në mbrëmje. Gjatë bisedës telefonike u diskutuan zhvillimet e fundit pas sulmeve terroriste të Hamasit kundër Izraelit dhe situata në Rripin e Gazës.

Kryeministri nënvizoi nevojën për të parandaluar një krizë humanitare. Të dy liderët ranë dakord se është e rëndësishme që ndihma humanitare të arrijë në Gaza, ndërsa shprehën shqetësimin për mundësinë e përshkallëzimit dhe përhapjes së krizës në të gjithë rajonin.