U bë baba në moshën 79-vjeçare/ Flet Robert De Niro: Gjithçka është ndryshe tani

Robert De Niro ka dhënë një intervistë dhe ka folur për detyrimet e reja që ka pas ardhjes në jetë të fëmijës së tij.

Aktori 80-vjeçar ka folur për “Guardian” dhe ka përmendur fëmijën e tij të shtatë, vajzën e tij, Virginia Gia, e cila ka lindur në prill.

Në lidhje me rritjen e fëmijëve, aktori tha: “Nuk bëhet më e lehtë. Është ajo që është dhe kjo është në rregull. Domethënë, nuk bëj asgjë shumë të lodhshme”.

