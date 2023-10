Arrestimi i punonjësve të IKMT-së për lejimin e ndërtimeve pa leje, reagon ministri Balla: Nuk ka më tolerancë për askënd dhe askund

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, ka përgëzuar policinë e Sarandës për arrestimin e 4 punonjësve të IKMT-së të cilët kishin shpërdoruar detyrën duke lejuar ndërtimet pa leje në Ksamil.









Balla shkruan se, policia po rrit vigjilencën kundër ndërtimeve pa leje dhe çdo shfaqjeje tjetër abuzive apo krimi mjedisor, ndërsa theksoi se nuk do të ketë tolerim për askënd.

Ministri po ashtu bëri me dije se, po rrisin bashkëpunimin me agjencitë e tjera ligjzbatuese për identifikimin, penalizimin, shembjen apo konfiskimin për interes publik të të gjitha sipërfaqeve në pallate, qendra biznesi, hotele të ndërtuara në shkelje të ligjit.

Reagim i Ministrit të Brendshëm, Taulant Balla:

Policia e Shtetit po rrit vigjilencën kundër ndërtimeve pa leje dhe cdo shfaqje tjeter abuzive apo krimi mjedisor. Kush nuk ka vënë mend nga kjo histori, duhet të kuptojë se nuk ka më tolerancë për askënd dhe askund. Ne do të rrisim bashkëpunimin me agjencitë e tjera ligjzbatuese për identifikimin, penalizimin, shembjen apo konfiskimin për interes publik të të gjitha sipërfaqeve në pallate, qendra biznesi, hotele të ndërtuara në shkelje të ligjit. Përgëzoj Policinë e Sarandës dhe të Shkodrës për hetimin e fenomenit të ndërtimeve pa leje dhe vendosjen para drejtësisë të inspektorëve të IMT dhe IKMT për bashkë-fajësi me shkelësit e ligjit. Ndërtimet pa leje janë sekuestruar dhe hapësirat e zëna prej tyre do të lirohen menjëherë.