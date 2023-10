“Kosova po mbytet me një lugë ujë”- Rama flet për sulmet në Veri të Kosovës: Po ja bën vetes

Kryeministri Edi Rama është shprehur se Kosova po mbytet me një lugë ujë dhe sipas tij, “po ja bën vetes”.









Kreu i qeverisë theksoi se do të ishte dramatike që Kosova të humbiste një të drejtë të fituar për të lëvizur lirisht në BE.

Ai u shpreh se Prishtina duhet të ulet në tryezë dhe të firmosë planin franko-gjerman, duke shtuar se është gjëja më e mirë e mundshme që mund t’i ndodhë.

Kryeministri Rama shtoi se zia kombëtare në Beograd ishte një skandal, por kjo s’mund të jetë arsye për të frenuar procesin

“Kosova është futur në një kurth që ia ka bërë vetes. S’ka qenë kurrë më mirë, do të ishte dramatike të humbiste një të drejtë të fituar për të lëvizur lirisht në BE, dramatike. Të dyja palët kanë në tavolinë, planin franko-gjerman është gjëja më e mirë e mundshme që mund t’i ndodhë Kosovës.

Jam i bindur që e mira e madhe e madhe e Kosovës është jo që të ulet në tavolinë, por ta firmosë dhe ekzekutojë ulitarelisht marrëveshjen edhe sikur Serbia të mos e dojë, Kemi dokumentet do i zbatojmë dhe s’na intereson çfarë bën Serbia. Paqja bëhet për veten, jo për t’i shërbyer armikut.

Është një mundësi e artë në tavolinë që Kosova ka në krah të gjithë aleatët që duhet të ketë dhe që të mbytet në një lugë ujë, se çfarë thotë e çfarë bën presidenti serb, Duhet të veprojë e pavarur nga Serbia dhe t’i dedikohet rrugës europiane. Këto nuk janë kushte që i vendos BE janë mundësira themeltare për ta çuar përpara procesin e paqes. As nuk diskutohet që Shqipëria do të vazhdojë të mbajë flamurin e paqes e dialogut. Zia kombëtare në Beograd ishte një skandal. Kjo s’mund të jetë arsye për të frenuar proces ”, tha Rama në konferencë me presidentin francez Emmanuel Macron.