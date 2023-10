Macron njoftoi pezullimin e vizave për Kosovën, Berisha: Prisja që presidenti francez të sanksiononte Serbinë, Ballkani ky është

Ish kryeministri Sali Berisha ka folur për lajmin e dhënë ku Macron njoftoi pezullimin e vizave për Kosovën. Berisha tha se priste që presidenti francez të sanksiononte Serbinë.









‘Prisja që Macron të njoftonte sanksione ndaj Serbisë por politika e sanksionimit të viktimës nuk mendoj se është një politikë që mund t’i shërbejë avancimit të problemit. Ballkani ky është. Sanksione, ai që kryen një agresion, ai që kryen akt terrorist, stërvit terrorist, i pajis me mjete ushtarake dhe nuk i ka dënuar… Nëse duam të zgjidhim problemin duhet t’i zgjidhim me mend. Por politika e sanksionimit të viktimës nuk mendoj se është një politikë që mund ti shërbejë avancimit të problemit. Ballkani ky është. Por të mendohet se mund të ecet me ‘locus minor rezistenc’ nuk funksionon. U provua kjo. Ai që kryen një agresion, dhe që kryen apo stërvit terroristë dhe nuk e ka dënuar, shpall zi. Nëse duhet të zgjidhim problemin e shikojmë gjërat me objektivitet. Tani unë e siguroj presidentin se ka një ‘kokë meduze’ dhe ai është Edi Rama. Kosova ka një kriminalitet më të ulët ’- tha Berisha.