Ndryshim i detyruar pak minuta para ndeshjes miqësore, një portier i Superiores në pankinën e Kombëtares

Ndryshim te Shqipëria vetëm pak minuta para ndeshjes miqësore me Bullgarinë. Për shkak të një gjendje gripale, portieri Elhan Kastrati nuk do jetë i grumbulluar. Kështu, është vendosur që “gardiani” i Egnatias, Alen Sherri të jetë në stol dhe gati të kontribuojë për kombëtaren. Për Kastratin kjo është hera e parë që bashkohet me ekipin.









“Për shkak të gjendjes gripale, portieri Elhan Kastrati nuk do të jetë pjesë e ekipit për ndeshjen ndaj Bullgarisë. Për këtë arsye, trajneri Silvinjo ka vendosur të thërrasë portierin e Egnatias, Alen Sherri” – Shkruan FSHF. Lojtarët kanë zbritur në fushën e lojës për të bërë nxehmjen e zakonshme. Me interes pritet të mësohet sesi do shkojnë gjërat sonte.